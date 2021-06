Dit kost het stroomverbruik van je tv, smartphone, laptop en koelkast

Aan het einde van het jaar schrik je misschien van de afrekening voor je energieverbruik. Je moet een flink bedrag bijbetalen, maar weet niet precies welk apparaat daarvoor verantwoordelijk is. We zetten op een rij hoeveel iedere gadget ongeveer verstookt.

Het Europese energielabel

Voor de meeste apparaten in je huis is dit een betrekkelijk simpele vraag. Sinds de jaren 90 wordt het merendeel van de apparaten in je huis verkocht met een energielabel erop. De nieuwste versie van dit etiket, geldig sinds maart van dit jaar, werkt met klasse van A tot G. Dat is minder verwarrend dan de oude labels met de plusjes achter de A.

Wat omrekenen van oude labels naar het nieuwe aangaat: Stichting Milieu Centraal stelde tegenover RTL Nieuws dat ‘het nieuwe label B, C of D ongeveer te vergelijken met het oude A+++. Wat nu label F is, was voorheen A+’.

Milieu Centraal gaf als aanvulling aan ons dat de oude en de nieuwe energielabels een beetje appels met peren vergelijken zijn vanwege de nieuwe testmethodes, en je het dus eigenlijk beter helemaal kan laten. De stichting heeft de website energielabel.nl opgezet voor dit onderwerp.

Een voorbeeld: loopt je bankrekening leeg terwijl je lekker TV kijkt?

Stel, je hebt een televisie met energielabel G, bijvoorbeeld de LG OLED55CX6LA, een populair model op dit moment. Het energielabel daarvoor vertelt ons dat het toestel 106 kilowattuur (kWh) per duizend uur televisiekijken verbruikt. Als we bij dit voorbeeld ervan uit gaan dat we per jaar gemiddeld twee uur per dag televiekijken, komen we uit op 77,38 kWh.

Bij een op het moment van schrijven gebruikelijk energietarief van 23 cent per kWh, kost deze televisie ons 17,80 euro aan energie per jaar. Zo kan je deze berekening bij iedere TV doen.

Voorbeeld twee: je koelkast

Dit is een apparaat waar de efficiëntie veel verschil kan maken; je hebt het apparaat immers vrijwel het hele jaar non-stop aan staan. Een koelkast met energielabel D, zoals de Bosch KGN36VLDD, verbruikt volgens het label 191 kWh per jaar, oftewel 43,93 euro.

Een koelkast met vergelijkbare inhoud maar energielabel F, zoals de Candy CMCL 5172XN, zit op 269 kWh per jaar, dus 61,87 euro. Dat is 17,94 euro meer per jaar.

Is goedkoop dan altijd duurkoop?

Tussen de Bosch van 849 euro en de Candy van 339 euro zit momenteel een prijsverschil van 510 euro bij een bekende webwinkel. Dat betekent dat als je de koelkasten 28,5 jaar lang gebruikt, de Candy je in totaal evenveel heeft gekost als de Bosch.

De berekening hierboven is wel uitgaande van een energieprijs die op 23 cent blijft. Dat is onwaarschijnlijk, maar of die prijs gaat stijgen of dalen is lastig te voorspellen.

Twee populaire apparaten zonder die labels: laptops en smartphones

Wie het jaarlijks gebruik van laptops en smartphones wil berekenen moet dieper de wiskunde in duiken. Bovendien kunnen zaken zoals de grote van je accu en hoe vaak je hem gebruikt een groot verschil maken. Daarom hebben we voor de voorbeeldberekening hieronder best pessimistische inschattingen gemaakt, waardoor het energieverbruik in de praktijk haast wel lager móet uitvallen.

Eerst de telelefoon. We gaan uit van een toestel met een enorm grote accu: de Samsung Galaxy M51, met 27,02 Wh capaciteit. Voor deze berekening gaan we hem een heel jaar lang iedere dag volledig leeg laten lopen en gebruiken we een lader met een bescheiden efficiëntie van 75 procent. De overige 25 procent gaat verloren in de vorm van warmte, die je kan voelen bij de adapter.

3 euro per jaar

Iedere dag stoppen we dus 27,02 Wh, oftewel 0,027 kWh, in de telefoon en de warmte verbruikt een extra 0,009 kWh. In totaal kost deze telefoon ons dan per dag 0,036 kWh per dag en 13,14 kWh per jaar. Met weer hetzelfde energietarief komt dat neer op 3,02 euro per jaar. Je telefoon uitzoeken op zuinigheid zal dus geen wereld van verschil in je portemonnee maken.

Dan de laptop. We gaan uit van een Apple Macbook Pro, een model met een enorme accu van 100 Wh, of 0,1 kWh. We gaan ook uit van flink gebruik, dus laten we opnieuw zeggen dat we hem dagelijks volledig laden. Met een lader met dezelfde efficiëntie kost dat je dus dagelijks 133,33 Wh. Op jaarbasis betaal je daar 11,19 euro voor.

Meten is weten: als je zelf gaat uitzoeken

Wil je nu zelf aan de slag met je eigen apparaten, zoek dan de energielabels en jouw energie- en watertarief erbij en gebruik eventueel een elektriciteitsmeter. Die steek je in je stopcontact en dan kan je het verbruik meten van alles wat erop aangesloten zit. Let er wel op dat dit soort meters nauwkeuriger zijn bij hogere wattages en dus meer geschikt zijn om je koelkast te controleren dan je smartphonelader.

