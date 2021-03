Dit Nederlandse gamebedrijf werkte mee aan Tomb Raider, Avengers en meer

De Nederlandse gamestudio Nixxes liep meteen over van enthousiasme toen ze de opdracht kregen om mee te werken aan de game Marvel’s Avengers, die afgelopen jaar uitkwam. „Een paar jaar eerder zaten we nog met het bedrijf in de bioscoop naar zo’n film te kijken”, zegt directeur Jurjen Katsman. „Het is een reeks die heel veel passie in mensen oproept.”

Of hij een eigen favoriete Avenger heeft? „Ik houd mijn eigen persoonlijke favoriet even voor me”, zegt Katsman. Om later schoorvoetend toe te geven: „Tony Stark. Ik vind het wel een leuke wijsneus.”

Nixxes maakt geen eigen games. Toch speelt de studio mee op het hoofdtoneel van de game-industrie: het bedrijf is al jaren trouwe partner van Marvel’s Avengers-uitgever Square Enix. Thief, Tomb Raider en Hitman prijken op Katsmans cv. Moet een game worden overgezet van Xbox naar pc? Heb je ontwerpen nodig waar je eigen medewerkers niet aan toe komen? Dan staan de mensen van Nixxes klaar om in te springen.

„Wij hebben een passie voor dit soort werk”, zegt Katsman. „Ik vind het fijn om met een team mensen te zitten. Een grote studio heeft een probleem, wat kunnen wij doen om daar mee te helpen?” De eer van een eigen game boeit hem niet zo. „Als je deel bent van iets ambitieus, is het eindproduct meer waard dan wanneer je zelf iets kleiners maakt.” En een grotere game maken? „Dan moeten we wel heel erg gaan groeien in korte tijd. Dat is niet gezond.”

Tomb Raider

Het begon in 1999, toen Katsman in Londen werkte voor Eidos Interactive, wat later op zou gaan in Square Enix. „Ze hadden Tomb Raider-maker Crystal Dynamics net overgenomen. Ik mocht mee helpen en meekijken. Toen ik terug naar Nederland ging, zochten we naar manieren om de samenwerking voort te zetten. Als eerste zette ik de game Soul Reaver over naar de Sega Dreamcast.”

Sindsdien groeit Nixxes als kool. „Dat zie je in de hele game-industrie. Projecten worden steeds groter, bedrijven hebben nooit genoeg content, gamers willen altijd meer. En wij hebben de ambitie méér te blijven maken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Avengers als hoogtepunt

Marvel’s Avengers is het grootste project dat Nixxes ooit om handen heeft gehad. In de eerste plaats moet de game startklaar worden gemaakt voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S, een update die op donderdag 18 maart wordt uitgebracht voor spelers. „De grote belofte van die nieuwe spelcomputers is dat ze heel snel games kunnen inladen, en onze ambitie is om daar een groot verschil in te maken. Waar je in het verleden nog lang moest wachten nadat je dood ging, willen we ervoor zorgen dat je meteen weer de actie in kan.”

Ook speelt de Nederlandse gamemaker een sterrenrol bij de nieuwe uitbreiding op de game, Operation Hawkeye. Schrijver Keano Raubun glundert. „Ik ben de enige externe schrijver die aan Avengers werkt”, zegt hij. „Ik krijg best veel creatieve vrijheid.” Aan hem de taak om de dialogen te schrijven rond de boogschietende Avenger Clint ‘Hawkeye’ Barton.

Hawkeye in film

Raubun was niet zo’n fan van Hawkeye in de films, zegt hij. „In de strips is hij de menselijkste Avenger. Hij is echt een ‘garbage human being’, alles wat hij probeert gaat fout, maar hij doet toch zijn best om mee te vechten. Hij worstelt met het gevoel dat hij niet bij de helden thuishoort. Dat vind ik sterk aan Hawkeye en wil ik overbrengen op de spelers.”

Hij werkt sinds enkele jaren als schrijver bij Nixxes. „Om dan meteen met van die grote stemacteurs te werken, dat was wel indrukwekkend.” Het moment waarop hij zijn eigen werk uit de mond van Nolan North, beroemd van onder andere de Uncharted-games, hoorde rollen was ‘emotioneel’. „Altijd als ze de tijdelijke stemmen eruit halen en de ‘echte’ erin doen denk ik: wow, dit is beter dan ik verwacht had.”

‘Het maakt niet uit dat we in Nederland zitten’

Hoe is het om aan dit soort games te werken, terwijl je ‘gewoon’ uit Nederland komt? „Ik vind dat zowel wel als niet een vreemde vraag”, zegt Katsman. „Het maakt bij games niet zoveel uit waar je zit. We hebben allemaal passie en bepaalde vaardigheden. We hebben goede gamemakers in Amsterdam en Utrecht.”

Voorlopig is de studio nog wel zoet met Avengers. „We moeten allemaal nieuwe content blijven maken. Maar dat vinden we prima. We hadden altijd de ambitie om een game te maken waar we nog lange tijd aan door kunnen werken. We hebben wel wat dingen uit staan, maar Marvel’s Avengers is onze prioriteit.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze video’s over Esports:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.