Dit vinden wij van de opvouwbare (!) Samsung Galaxy Fold

VideoreviewJawel, het is zover: we hebben eindelijk de meest vernieuwende telefoon in jaren kunnen reviewen. De Samsung Galaxy Fold ligt al een aantal weken op redactie van Tweakers. Wat vinden we er van?

Telefoons verschijnen al jaren met allerlei ontwerpen en componenten, zolang het maar een rechthoekig ding is met groot touchscreen en zo min mogelijk knoppen. Een betere camera-set-up hier, een grotere accu daar, een krachtigere processor, een scherm met minder brede randen... De verbeteringen bij smartphones in de afgelopen jaren zijn merkbaar en meetbaar, maar veranderen niets aan de elementaire gebruikservaring van de telefoon.

Behalve bij de Galaxy Fold, want voor het eerst hebben we een telefoon kunnen testen die in de broekzak kleiner is dan bij gebruik. Het maken van een telefoon met vouwbaar scherm is geen triviale onderneming: er moet een goed en stevig scharnier in en alle onderdelen van het scherm moesten buigbaar worden gemaakt. Dat klinkt makkelijk, want oledschermen zijn buigbaar van zichzelf, maar de overige onderdelen van het scherm zijn niet zo flexibel. Denk bijvoorbeeld aan de lijm om diverse schermdelen aan elkaar te bevestigen. Die kun je niet zomaar duizenden keren uit elkaar rekken zonder gevolgen. Dat het is gelukt, is een technologische overwinning op zichzelf.

De weg naar de release was niet makkelijk. Samsung kondigde de Fold aan in februari voor een release eind april. Maar toen het bedrijf reviewexemplaren verstrekte aan diverse media, ging het al snel mis: op diverse manieren was de telefoon te kwetsbaar en dus ging Samsung weer met de Fold aan de slag om het toestel bij te werken.

Volledig scherm Samsung Galaxy Fold © Tweakers

Dat is nu gebeurd: er zitten extra beschermkapjes op de vouw om te voorkomen dat stof in het scharnier komt en de beschermlaag van het scherm zit nu onder de schermrand, waardoor je hem er niet makkelijk af kan krijgen.

Niet de primeur

De Fold is niet de eerste vouwbare smartphone die verkrijgbaar is. Die eer gaat naar de Royole FlexPai. Maar ondanks veel beloftes van de fabrikant hebben we die nooit in ons testlab mogen verwelkomen, waardoor de eer van de eerste Tweakers-review over een vouwbare telefoon naar de Galaxy Fold gaat.

Een cijfer geven aan dit toestel is uiteraard nutteloos: hij is niet goed te vergelijken met andere smartphones en zoals je in het eerdere artikel kunt lezen, is de techniek van vouwbare smartphones in onze ogen nog niet klaar voor primetime. We zien dit meer als een spannende blik in de toekomst met een prototype dat in beperkte oplage te koop is. De Galaxy Fold komt vooralsnog niet uit in Nederland, maar is wel verkrijgbaar in onder meer Duitsland en Frankrijk.

Het dagelijkse leven met de Fold

Volledig scherm Samsung Galaxy Fold © Tweakers We hebben natuurlijk van alles kunnen testen aan de Fold, maar interessant is ook hoe hij bevalt in de dagelijkse praktijk. Ik heb hem voor deze review meer dan twee weken als dagelijkse telefoon gebruikt, om zo goed mogelijk uit te proberen hoe een vouwbare smartphone het gebruik zou veranderen.

In die tijd ben ik best wel gehecht geraakt aan de Fold. De aanvankelijke panische angst voor het breken van het apparaat verdween binnen een paar dagen. Lezen van lange teksten, bekijken van video’s en typen van mails gaat allemaal beter op de Fold dan op een reguliere smartphone. Sterker nog, voor sommige dingen - even een update maken bij een artikel voor Tweakers buiten werktijd bijvoorbeeld - heb ik mijn laptop laten liggen en pakte ik gedachteloos de Fold erbij. Het is niet iets waarop je hele werkstukken of rapporten zou willen schrijven, maar het comfortabeler typen maakt echt een verschil.

Ook het uitzoeken van dingen op internet gaat fijner op de Fold door het grotere scherm. Wel vind ik het jammer dat Chrome zich gedraagt als de mobiele versie en dus niet bijvoorbeeld tabbladen bovenin zet. Vaak laat ik allemaal tabs openstaan om makkelijk van tab te kunnen wisselen als ik dingen online opzoek, en daarvoor werkte de Fold dan weer niet goed genoeg.

Technische triomf

De Galaxy Fold is de grootste technische triomf en de grootste flop van 2019. Dat het Samsung is gelukt om een telefoon met vouwbaar scherm op relatief grote schaal te produceren is ongelofelijk knap en de hindernissen die het daarbij heeft moeten overwinnen waren enorm. Aan de andere kant: de eerdere geannuleerde release zal veel zeer hebben gedaan en heeft het imago van vouwbare smartphones als geheel ook geen goed gedaan.

De Fold is geen telefoon die je zou moeten overwegen als vervanging van je dagelijkse smartphone. Daarvoor is hij te duur, te kwetsbaar en te experimenteel. Het is een fantastisch ding om te gebruiken, maar ik heb geen idee of hij op de lange termijn heel blijft.

Volledig scherm Samsung Galaxy Fold © Tweakers

Het is goed voor vouwbare smartphones als niche en voor de smartphonemarkt als geheel dat deze Fold op de markt is gekomen. Smartphones zijn in de ogen van veel mensen saai geworden en deze telefoon - en dit genre in het algemeen - brengt leven in de brouwerij.