Dit zijn de belangrijkste afkortingen die je moet kennen op social media

De bekendste afkortingen die veel gebruikt worden

:-) = ik ben blij/dit is grappig

:-)) = ik ben heel erg blij

ASAP = as soon as possible, zo snel mogelijk

BF = best friends, hartsvriendinnen/ hartsvrienden

B4 = before, voordat

BRB = be right back, ik ben zo terug

BT4Y = be there for you, ik ben er voor je

CYA = see you later, ik zie je later

HF = have fun, veel plezier

IC = I see, ik begrijp het

IDK = I don’t know, ik weet het niet

IRL = in real life, in het echte leven

LMK = let me know, laat het me even weten

lol = laugh out loud

LMAO = lauging my ass off, nog harder lachen

NP = no problem, geen probleem

OLM = ouders lezen mee, hiervoor worden ook wel de afkortingen PAW (parents are watching) en POS (parents over shoulder, ouders over de schouder) toegepast.

OMW = on my way, ik kom eraan

TTYS = talk to you later (ik spreek je later)

Tbh = to be honest, als ik eerlijk ben…

YOLO = you only live once, je leeft maar een keer – wordt gebruikt als iemand iets heel spannends doet of iets heel luxe doet of meemaakt