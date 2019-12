Dit zijn de beste e-readers tot 150 euro

Beste koopEen boek lezen is de afgelopen jaren makkelijker geworden door de komst van e-readers. Elektronische tablets die specifiek bedoeld zijn voor het lezen van boeken. In tegenstelling tot bij producten als smartphones en laptops komen er niet ieder half jaar nieuwe modellen uit, maar inmiddels hebben alle grote merken nieuwe e-readers uitgebracht. Tweakers nam een kijkje.

Zoals gebruikelijk bij elektronica sijpelen eigenschappen en mogelijkheden uit duurdere modellen langzaam door naar goedkopere varianten. Dat dit ook voor e-readers geldt, is in deze round-up duidelijk zichtbaar. Drie van de vier e-readers hebben verlichting waarvan de kleurtemperatuur instelbaar is. Alleen de Kindle Paperwhite heeft dat niet. Amazon zet daar waterdichtheid tegenover, iets waarvan ook de nieuwe PocketBook profiteert. Dergelijke functies waren bij onze vorige round-up niet te vinden in dit prijssegment.

We testten vier e-readers van Amazon Kindle, Kobo Clara, Tolino Shine 3 en de PocketBook Touch.

Conclusie

Volledig scherm E-reader roundup © Tweakers

Alle vier de e-readers in deze round-up hebben een prima scherm én schermverlichting. Met geen van deze exemplaren doe je een slechte koop. Een absolute winnaar of verliezer kunnen we niet aanwijzen. Wil je de hand op de knip houden, dan is de Kobo Clara HD momenteel de beste keuze. Dat model wordt op het moment van schrijven voor honderd euro verkocht. De Clara HD heeft weinig extra’s, maar een e-reader met een hoge resolutie en verlichting waarvan je de kleurtemperatuur kunt instellen voor dit geld, is een prima deal.

Tolino’s Shine 3 is in feite dezelfde e-reader als de Kobo, maar dan met integratie met de Libris-boekwinkel in plaats van die van Bol.com. Tolino zet eigen software op de e-reader en de interface daarvan vinden we minder prettig dan die van Kobo. Ook krijg je minder instelopties voor tekst én is de e-reader momenteel een paar tientjes duurder.

Amazons Kindle Paperwhite is de enige e-reader in deze round-up waarbij je de kleurtemperatuur van de verlichting niet kunt aanpassen. Een Kindle koop je vooral vanwege de integratie met Amazons boekwinkel. Dat ecosysteem werkt prettig en biedt een aantal handige functies. Bovendien is de Paperwhite 2018 nu waterdicht en is het de goedkoopste e-reader die tegen water kan.

De PocketBook Touch HD 3 is de duurste e-reader uit deze round-up, maar ook de meest uitgebreide. Hij heeft verlichting met instelbare kleurtemperatuur, is waterdicht en biedt tal van extra’s in de software, waaronder spelletjes. Ook is het de enige e-reader met instelbare knoppen. De PocketBook heeft geen vergaande integratie met online boekwinkels, maar is een prima e-reader als je er zelf je boeken op zet. Of de extra’s de meerprijs waard zijn, zul je zelf moeten afwegen.