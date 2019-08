Dit zijn de beste en kleurrijkste smartphones voor ongeveer 250 euro

Beste KoopHet gevecht om het middensegment in de smartphone-markt is goed nieuws voor iedereen die zoekt naar een niet zo dure telefoon. We hebben de drie populairste modellen in de prijsklasse rond 250 euro op een rijtje gezet in deze vergelijking.

Galaxy A50

Volledig scherm Galaxy A50 © Tweakers

De Samsung Galaxy A50 is een prima allrounder in deze prijsklasse. Hij heeft een uitstekend scherm dat altijd goed afleesbaar is. De grote accu levert een prima accuduur op en de camera’s doen het ruim voldoende. Er zijn wel wat nadelen. Zo laten de knoppen zich niet fijn indrukken en voelt de hele bouw niet al te stevig aan. Grootste pijnpunt is de optische vingerafdrukscanner achter het scherm. Die werkt matig en daar heb je elke keer last van als je de telefoon wilt ontgrendelen.

+ Mooi scherm

+ Prima accuduur

+ Bovengemiddelde camera

+ Standaard 128GB opslag

- Vingerafdrukscanner werkt matig

- Telefoon voelt niet stevig aan

Huawei P30 lite

Volledig scherm P30 lite © Tweakers

De Huawei P30 lite is een voldoende smartphone op vrijwel alle fronten. Het enige belangrijke dat we aan te merken hebben, is de accuduur, die anno 2019 ondergemiddeld is. Dat komt ook door de relatief kleine 3340mAh-accu in de telefoon. Het scherm voldoet, maar de lcd had wat ons betreft een stukje feller gemogen. Nu is het in direct zonlicht een beetje knijpen om alles goed te zien. Daar staat tegenover dat hij ook veel goed doet. Hij heeft een prima vingerafdrukscanner achterop zitten en is voor zijn prijsklasse relatief snel.

+ Relatief snelle software

+ Standaard 128GB opslag

- Accuduur is ondergemiddeld

Xiaomi Mi A3

Volledig scherm Xiaomi Mi A3 © Tweakers

De Xiaomi Mi A3 is alleen een goede keuze als het je niet uitmaakt of het beeld scherp is. Het is een oledpaneel, maar de resolutie van 1560x720 pixels is laag ten opzichte van de concurrentie en dat zie je duidelijk. Bovendien kan het scherm lang niet fel genoeg om altijd goed te worden afgelezen. Het oledscherm is nodig voor de optische vingerafdrukscanner. Die werkt beter dan sommige andere optische scanners, maar is een achteruitgang ten opzichte van capacitieve scanners. Positieve punten zijn de accuduur en de keuze voor Android One, met de bijbehorende belofte van drie jaar lang tijdige updates.

+ Schone en fijne software

+ Standaard 64GB opslag, optie voor 128GB

+ Prima accuduur