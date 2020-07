Dit zijn de beste gaming-hoofdtelefoons voor jong en oud

Aan draadloos hebben de meeste gamers een broertje dood, behalve misschien dan toch als het over headsets gaat. Goedkoop zijn ze niet, maar bewegingsvrijheid is ook wat waard. We legden ons oor te luisteren bij twaalf draadloze gaming-headsets van pakweg 100 euro tot 300 euro.

Een goede geluidsweergave komt iedere computergebruiker van pas, maar specifiek voor gamers is dat cruciaal. Zeker als het gaat om het reproduceren van geluid in het midden- en hoog segment – lees: voetstappen in een overlevingsgame – dan kan een fatsoenlijke headset het verschil betekenen tussen roemloos sterven op het strand, of uiteindelijk in de klokkentoren de victorie kraaien.

Goed geluid en draadloos hoeven elkaar niet te bijten, de vereiste bandbreedte is immers niet zo heel groot. Althans, bij standaard gecomprimeerd geluid dat min of meer equivalent is aan cd-kwaliteit. Voor hogere kwaliteit nemen de vereisten wel toe, maar het is nog altijd niet te vergelijken met wat nodig is voor bijvoorbeeld 4K videobeeld. Kortom, het enige potentiële mankement van een draadloze verbinding is een vertraging tussen zenden en ontvangst: de zogenaamde lag, het fenomeen waaraan elke rechtgeaarde gamer een broertje dood heeft.

Indien er al sprake is van lag bij de headsets die we hebben beluisterd, hebben we dat in elk geval niet in de praktijk kunnen constateren. Daarmee kan je als gamer weliswaar veilig vasthouden aan je bedrade toetsenbord en muis, maar best een draadloze headset kiezen voor wat extra bewegingsvrijheid. Wanneer je dan even wilt opstaan tussen het grinden in, is het immers wel zo prettig als je nergens aan vastzit.

Onze favoriet: Steelseries Arctis 7 (148 euro)

Volledig scherm Headsets in de test © Hardware Info

Twaalf draadloze headsets later is de uitkomst wat ons betreft helder. Onze nieuwe favoriet is de SteelSeries Arctis 7. Qua draagcomfort is het de beste in de test, qua microfoon moet hij de eerste plek delen met de Asus Strix en Corsair Virtuoso, en voor muziekweergave spreekt de neutrale reproductie ons het meeste aan.

Ondanks het gewicht van 360 gram – niet bijzonder licht – voelt de headset niet zwaar op het hoofd aan. De microfoon kan je opbergen in de linker oorschelp met een soepel lopend mechanisme. Op die oorschelp zit ook een volumewieltje, de mute-knop van de microfoon en een 3,5 mm aansluiting voor analoog gebruik

De equalizer biedt de gewenste aanpassingsmogelijkheden naar persoonlijke smaak, waarbij de software ook in andere opzichten kan meekomen met die van Corsair en Logitech, toch de maatstaf op dit vlak. De prijs is stevig, maar voor ook weer niet te hoog. Een regelrechte aanrader dus.

Onze favoriete budgetoptie: Logitech G533 (95 euro)

Volledig scherm Headsets in de test © Hardware Info

Wil je minder uitgeven, dat is de Logitech G533 wat ons betreft het beste compromis dat je kan sluiten. Qua draagcomfort is het ook een prima model, al vinden we de Arctis 7 nog duidelijk prettiger na lang gebruik. Met 258 gram is dit ook het lichtste model in deze vergelijking, wat bijdraagt aan het draagcomfort. De G533 klemt behoorlijk op het hoofd, maar de kussens vallen goed over de oren en zijn dik genoeg. Doordat ze met stof zijn afgewerkt, voelen ze ook na langere tijd dragen nog aangenaam aan.

De surround-weergave is overtuigend, maar klinkt wel wat hol. De muziekweergave zonder surround is echter uitstekend en dat geldt ook voor de software.