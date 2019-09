Dit zijn de beste smartphones tot 400 euro

Beste koopSmartphones zijn er in tal van prijsklassen. Niet iedereen wil een peperduur topmodel, maar een instappertje is misschien weer wat te krap bemeten. Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone, waarvoor je niet de hoofdprijs wil betalen, maar waarop je ook niet teveel wil beknibbelen, dan vertellen wij je samen met Hardware Info in deze koopgids welke je moet hebben - en waarom.

Voor deze koopgids richten we ons op toestellen die 250 tot 400 euro kosten. Uiteindelijk selecteerden we middels onze Productvergelijker 16 toestellen van diverse fabrikanten, waarmee we een groot deel van dit segment hebben meegenomen. Enkele toestellen ontbreken, doordat fabrikanten deze niet voor de deadline konden aanleveren. Door koopgidsen als deze met enige regelmaat te updaten hopen we dit zoveel mogelijk te ondervangen.

De beste smartphone tussen 250-400 euro: Xiaomi Mi 9T

Uit de selectie van de door ons geteste smartphones die momenteel 250 tot 400 euro kosten komt de Xiaomi Mi 9T als beste allround smartphone naar voren.

Volledig scherm Mi 9. © Xiaomi

Wie op zoek is naar een smartphone met een goede prijs-kwaliteitsverhouding, kan niet om Xiaomi heen. Ongeacht het budget, want de fabrikant biedt uitstekende toestellen aan in alle prijssegmenten. De Mi 9T moet als nieuwste aanwinst het midrange-segment op stelten zetten en slaagt daar heel behoorlijk in.

Voor 349 euro krijg je een smartphone die maar weinig onderdoet voor veel duurdere modellen. Hij heeft een modern en degelijk ontwerp, een fraai oled-scherm, krachtige hardware en is compleet met functies als nfc, usb-c en bluetooth 5.0. De drie camera’s achterop bieden uiteenlopende, nuttige functies en maken over het algemeen goede foto’s. De beeldkwaliteit kan niet tippen aan die van duurdere smartphonecamera’s, maar dat kan je ook niet verwachten. De uitschuifbare frontcamera heeft voor- en nadelen. Hij maakt een voorkantvullend scherm mogelijk en dat is fijn, maar het harde zoemgeluid en trage schuiven zijn vervelend en kan tot valschade leiden.

Samenvattend doet de Mi 9T wat we van Xiaomi gewend zijn: hij biedt ontzettend veel waar voor zijn geld en laat zien dat een uitstekende smartphone ook betaalbaar kan zijn. Xiaomi’s Mi 9 is op sommige punten beter, maar lang niet altijd. Bovendien is hij vijftig euro duurder. De Mi 9 SE is slechts iets goedkoper dan de T-uitvoering en scoort op de meeste vlakken minder goed, waardoor de Mi 9T voor velen de beste keuze is.

Het alternatief voor fotoliefhebbers: Oppo Reno Z

Ben je naast een beller een fotograaf pur sang, dan is de Oppo Reno Z een waardig alternatief. De Reno Z heeft van de twee de betere camera, maar is wat betreft display, accuprestaties en grafisch kracht een net wat mindere partij.

Volledig scherm Oppo Reno Z. © Oppo

De Oppo Reno Z lijkt in vorm behoorlijk op de Mi 9T. Ook de Reno Z heeft een ogenschijnlijk feilloos afgewerkte behuizing die een premium look and feel geeft.

De kracht van de Reno Z ligt vooral op het vlak van de camera. Het toestel heeft aan de achterzijde enkel een primaire camera en een 5 megapixel dieptesensor en heeft dus niet de beschikking over een groothoek- en/of telelens. De foto’s die de Reno Z weet vast te leggen zijn echter van hoge kwaliteit.