Dit zijn de beste smartphones tussen de 150 en 250 euro

We publiceren eens in de twee maanden een nieuwe smartphonegids, waarin we tientallen smartphones in verschillende prijsklassen uitvoerig testen en rangschikken. Er zijn in de afgelopen periode weer meerdere interessante toestellen bijgekomen. Deze aflevering bekijken we de beste smartphones tussen de 150 en 250 euro.

Redmi Note 8 Pro (vanaf 160 euro)

Volledig scherm Redmi. © Redmi

De Redmi Note 8 Pro blijft om diverse redenen een aanrader. We hebben inmiddels de Note 9 Pro ook getest, maar denken dat de 8 Pro voor de meeste mensen nog steeds de beste keuze is, ook omdat er soms gestunt wordt met het toestel. We hebben hem al gezien voor 169 euro. De primaire camera is bij weinig licht net even beter door zijn iets grotere sensor, en de foto’s zijn iets contrastrijker, terwijl de camerasystemen verder vrijwel niet verschillen.

Ook de chips verschillen in de praktijk niet veel, maar de 9 Pro is wel net iets sneller bij het opstarten van grote apps, hij laadt sneller op en hij heeft een groter scherm, wat overwegingen kunnen zijn om toch voor de 9 Pro te gaan.

Doorslaggevend voor ons is echter de erg goede leesbaarheid in de zon van de 8 Pro, wat tegelijkertijd illustreert hoe klein de verschillen zijn. Over het algemeen heeft het 8 Pro-toestel goede specificaties voor deze prijs. De behuizing is stevig en de vingerafdrukscanner achterop hebben we in deze prijsklasse liever dan een tragere scanner achter het scherm.

Ook de accuduur, die ongeveer gelijk is aan die van de 9 Pro, mag er zijn. Het grote scherm heeft een prima 1080p-resolutie. Het is weliswaar een lcd, maar goede oled-schermen zijn nog schaars in deze prijsklasse. Een potentieel nadeel is dat het een grote en vrij zware smartphone is. Ook over de software zijn de meningen verdeeld.

Motorola Moto G8 Plu (vanaf 204 euro)

Volledig scherm G8. © Motorola

De G8-toestellen staan op het punt om vervangen te worden door hun opvolgers. Daarom twijfelden we enigszins over deze aanrader, want de software-ondersteuning is daardoor beperkt. Er is dus zeker iets voor te zeggen om even te wachten op de volgende generatie.

Niet iedereen kan echter wachten en we vinden dit nog steeds een goede keuze. De G8 Power en G8 Plus vallen binnen onze prijsklasse en hebben zeer vergelijkbare specificaties. Op het eerste gezicht zou je misschien naar de G8 Power neigen, omdat de accucapaciteit groter is. Dit vertaalt zich in onze tests ook daadwerkelijk in een langere accuduur dus voor accuvreters is dit zeker een goede keuze.

Toch is de G8 Plus wat ons betreft voor de meeste mensen waarschijnlijk een betere optie, omdat hij net iets meer allround is. Ook dit toestel heeft namelijk een goede accuduur, maar vooral ook een betere camera. Het gaat ons dan vooral om de primaire sensor, die beter is dan bij de G8 Power.

Ten opzichte van andere toestellen in deze prijsklasse heeft hij een fijn scherp scherm dat goed af te lezen is in direct zonlicht, al kan het contrast een stuk beter. Ook laadt het toestel snel op en is de software lekker overzichtelijk.

Samsung Galaxy M21 (vanaf 228 euro)

Volledig scherm Galaxy M21. © Samsung

De Galaxy M21 heeft een net iets minder goede prijs-kwaliteitsverhouding dan de Xiaomi Note 8 Pro, maar wel een mooi contrastrijk oled-scherm met prima 1080p-resolutie, en dat is een zeldzaamheid in deze klasse. Met de accuduur zit het ook wel snor, blijkt uit onze accutests. Door onder meer de grote 6000mAh-accu is het geen licht toestel, maar wel lichter dan de Note 8 Pro.

De behuizing is overigens wel van plastic en voelt wat goedkoper aan dan bij veel andere toestellen in deze klasse. De hardware is op papier niet slecht, maar toch lijkt de telefoon in de praktijk niet zo vlot als sommige concurrenten, en dat is iets om rekening mee te houden bij de aankoop.

De camerakwaliteit is voor deze prijsklasse wel zeer acceptabel.

