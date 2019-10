Dit zijn de beste smartphones van dit najaar

De tijd is weer aangekomen om de beste smartphones van dit najaar onder de loep te leggen. Ook deze keer tonen we je, op basis van onze reviews en testdata, per categorie vier tips voor de beste smartphones die je kunt kopen. Deze keer: de beste smartphones die je op dit moment kan kopen.

Die vier categorieën zijn ongewijzigd ten opzichte van vorige keer, maar hebben een iets duidelijkere naam gekregen: ‘De beste prijs-kwaliteitverhouding’, ‘De beste accuduur’, ‘De beste’, telefoons die zich onderscheiden door op sommige gebieden de beste te zijn, en ‘Prijsdalers’, voor koopjesjagers die niet per se het nieuwste van het nieuwste willen. Met deze tips kun jij hopelijk deze herfst genieten van de beste telefoon die je kunt kopen.

Onze keuze voor de beste smartphone van dit moment: Samsung Galaxy S10+

Volledig scherm Samsung Galaxy S10 + Plus Goeie koop ZO katern © RV

Wacht? Is de Note 10 niet uitgekomen en zou dat niet de beste Samsung zijn? Het is maar hoe je het ziet. Hij heeft een pennetje en een snellere processor, maar hij ontbeert dan weer de 3,5mm-jack; bovendien heeft de kleine versie geen uitbreidbare opslag en een lagere schermresolutie. Dan is de S10-serie een prima alternatief. De camera van Samsung is niet meer de allerbeste op de markt, maar nog altijd meer dan prima, en met de groothoeklens en telelens ook veelzijdig. Daarnaast is er geen beter scherm dan dat van de Samsung S10+, dat bijna de hele voorkant beslaat. De telefoon heeft goede stereoluidsprekers en een 3,5mm-poort, en dat kunnen we zeker niet zeggen van de meeste concurrenten. De behuizing is sterk en waterdicht. Bovendien is de haptische feedback fijn en de accuduur in orde.

Onze budgetkeuze: OnePlus 7T

Volledig scherm OnePlus 7T en 7T Pro © Tweakers

Hij is niet de beste in alles, maar als je de snelste telefoon wilt, dan is de OnePlus 7T een uitstekende keuze. Met de nieuwste Qualcomm-processor, een vloeiend 90Hz-scherm, snelle opslag en een Android-versie die is gemaakt om zo snel mogelijk te werken, is de 7T vooral gericht op een snelle en vloeiende gebruikservaring, en slaagt daar prima in.

Alternatieven: iPhone 11 en Huawei P30 Pro

Volledig scherm iPhone 11 Pro © Tweakers

Alle drie de nieuwste iPhones zijn prima keuzes, maar wat ons betreft is de reguliere 11 de aantrekkelijkste optie. Voor de extra’s van de Pro, een oledscherm met hogere resolutie, een extra camera met telelens en betere 4g-ondersteuning, betaal je veel geld. Bovendien: als je het beste van het beste wilt met de Pro, dan is 64GB aan opslag krap en waar de 11 er is in 128GB, moet je bij de Pro in één keer 170 euro bijbetalen voor de 256GB.

Huawei heeft ook weer een nieuwer high-end model aangekondigd, maar de Mate 30 Pro is nog niet uit en we hebben hem nog niet in ons testlab gezien. De P30 Pro blijft updates krijgen en zal bovendien Android 10 ontvangen. Het grote pluspunt is de goede camera. Hij kan dingen vijf keer zo dichtbij halen: een stuk meer dan de concurrentie. Ook is hij bijzonder goed bij slechte lichtomstandigheden. Daarnaast laadt het toestel een stuk sneller op dan bijna alle andere smartphones, zowel bedraad als draadloos, en behoort het tot de toestellen met de langste adem. Een minpunt is dat er monogeluid uit het toestel komt dat niet zo goed klinkt als het geluid van een recente iPhone of Galaxy S. Ook heeft de P30 Pro geen 3,5mm-poort. Het scherm is minder dan dat van de S10+, hoewel het verschil in de praktijk minimaal is. Ook de haptische feedback stelt een beetje teleur, maar de prijs is inmiddels gezakt.

Waarom je ons kan vertrouwen