Dit zijn de beste studentenlaptops tot 500 euro

Beste KoopElke twee maanden gaat techsite Tweakers op zoek naar de beste laptop in een aantal verschillende categorieën. Aangezien school weer van start gaat kijken we deze editie naar de beste laptops voor studenten. Vandaag: de beste budgetlaptops tot 500 euro.

De prijsklasse tot 500 euro noemen we die van de budgetlaptop en in die categorie krijg je steeds meer waar voor je geld. Waar het een tijdlang nog echt zoeken was naar een laptop met een scherp ips-scherm en een supersnelle ssd, is die zoektocht tegenwoordig een stuk gemakkelijker en moet je je best doen om nog laptops zonder ssd te vinden.

Er komen zelfs laptops met een krachtige quadcoreprocessor binnen het bereik van deze prijscategorie en laptops met de sterke AMD Ryzen 3-processor zijn niet ver meer. De interessantste laptops die we onlangs hebben getest, zetten we op een rijtje.

Lenovo IdeaPad 3 14ARE05 (81W30033MH)

Volledig scherm Lenovo IdeaPad 3. © Lenovo IdeaPad 3

Hij gaat eigenlijk vijf tientjes over het budget heen, maar de IdeaPad 3 heeft een krachtige processor van AMD’s nieuwste generatie. Die is een stuk vlotter dan de ‘dualcores’ die je in de meeste laptops voor dit geld terugvindt.

Het 14"-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels. De kleurweergave is niet bijzonder, maar dat geldt voor alle laptops voor dit geld. Van de 8GB werkgeheugen is de helft vastgesoldeerd, maar de tweede 4GB-module kun je upgraden en de ssd is 512GB groot. Al met al bijzondere specificaties, vooral voor dit geld.

HP Pavilion x360 14-dw0805nd

Volledig scherm HP Pavilion. © HP

De Pavilion x360 14 valt ook ietsje buiten het budget en is voorzien van wat tragere componenten dan de Ideapad hierboven, namelijk een Core i3 1005G1-processor, 4GB geheugen en een ssd van een karige 128GB. Dat werkgeheugen is eenvoudig uit te breiden, want er is ruimte voor een tweede module en ook de ssd is vervangbaar.

De x360 is een convertible. Daarbij is het scherm, dat voorzien is van een touchscreen, om de behuizing heen te klappen. Daarnaast heeft de laptop een vingerafdrukscanner, wat niet standaard is in deze prijsklasse. Dit model is goudkleurig. Er is ook een zilverkleurige versie, maar die is op het moment van schrijven uitverkocht.

Medion Akoya P6645 (30026189)

Volledig scherm Medion Akoya. © Medion

De Medion P6645 is eigenlijk best een oudje, want we bespraken hem al in de laptopgids van juni 2019. Toen legde je nog 700 euro voor deze laptop neer en intussen is de prijs gezakt naar 500 euro. Voor dat geld krijg je een snelle quadcore-i5-processor en een videokaart van Nvidia. Het werkgeheugen is 8GB groot en de ssd heeft een capaciteit van 256GB. Ondanks de enigszins verouderde hardware is de P6645 sneller dan veel laptops in deze prijscategorie, want die worden meestal voorzien van vrij trage processors.

Met een 15"-scherm is de laptop een maatje groter dan de twee bovenstaande opties, maar de resolutie is met 1920x1080 pixels hetzelfde en ook hier is sprake van een ips-scherm.

HP 15s-fq1732nd

Volledig scherm HP 15s. © HP

De HP 15s hebben we in een eerdere gids ook genoemd en toen was het een interessante keus omdat Intel niet genoeg i3-processors kon leveren en je, als je geluk had, voor hetzelfde geld een i5-versie kreeg. Die leveringsproblemen zijn intussen opgelost, maar de 15s blijft interessant, omdat de prijs nog iets gezakt is. Je krijgt 8GB werkgeheugen en een 128GB-ssd, en beide zijn vervangbaar. Het 15"-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en maakt gebruik van een mat ips-paneel.