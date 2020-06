Dit zijn de drie beste e-readers van het moment

Beste koopVakantie of staycation, een e-reader komt altijd van pas. Op reis neem je een halve boekenkast mee in een leesplankje met het gewicht van één boek en ook in je eigen tuin is zo’n e-reader handig, bijvoorbeeld om in de avondschemer te lezen. Dit zijn de drie populairste e-readers met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Kobo Clara HD (€ 130)

Volledig scherm De Kobo Clara HD. © Tweakers

Het 6-inch-scherm (15,24 cm) van Kobo’s Clara HD heeft een pixeldichtheid van 300 pixels per inch (ppi), en fabrikant Kobo rust de e-reader uit met zijn zogenaamde ComfortLight Pro-verlichting, waarvan de kleurtemperatuur aan te passen is. Dat zijn flinke verbeteringen ten opzichte van voorganger Kobo Aura. Bovendien is de Clara iets dunner en lichter, en krijg je 8GB in plaats van 4GB opslagruimte: betere hardware voor minder geld dus.

Je kunt boeken binnenhalen via een link met onlinewinkel bol.com, maar via de micro-USB-aansluiting of via wifi kun je ook je eigen e-bookbestanden opladen. De hogere resolutie van het scherm is vooral een voordeel voor mensen die een hoge informatiedichtheid fijn vinden en bij het lezen van e-books voor een kleine letter kiezen. Ook bij het bekijken van pdf’s met kleine details komt de hoge resolutie goed tot uiting. Bekijk hier de Kobo Clara HD.

Amazon Kindle PaperWhite (€ 140)

Volledig scherm De Kindle PaperWhite. © Tweakers

De vierde generatie van Amazons Kindle Paperwhite is iets dunner en lichter dan de voorgangers, en de behuizing is waterdicht gemaakt. Handig, zeker voor zomerse leesbeurten. De Paperwhite krijgt de ipx8-aanduiding, wat inhoudt dat hij een uur lang tot twee meter diep in water ondergedompeld mag worden. Het basismodel heeft een opslaggeheugen van 8GB, maar er is ook een duurdere uitvoering met 32GB.

Het toestel ligt lekker in de hand met zijn compacte afmetingen, zijn afgeronde hoeken, zijn rubberen afwerking aan de achterkant, en zijn vlakke voorkant. Het scherm is niet in de behuizing verzonken. Amazon biedt keuze uit tien lettertypes, met een vrij ruime mogelijkheid om zelf de lettergrootte in te stellen. Omdat het een toestel is van Amazon is er ook integratie met Goodreads, een sociaal netwerk dat eigendom is van de technologiegigant, en waarop boekenlezers recensies kunnen achterlaten en lijsten kunnen maken. Bekijk hier de Amazon Kindle PaperWhite.

Tolino Shine 3 (€ 140)

Volledig scherm De Tolino Shine 3. © Tweakers

E-readers van het Duitse merk Tolino tonen veel overeenkomsten met de Kobo Clara HD omdat Tolino een aantal jaar geleden is overgenomen door Rakuten, het bedrijf achter Kobo, en dus ook dezelfde hardware gebruikt. Op de afwerking van de achterkant na, is de Tolino Shine 3 identiek aan de Clara HD. Toch is het de moeite waard om hem nader onder de loep te nemen, want de hardware mag dan wel dezelfde zijn, er blijft een groot verschil qua software en in de manier waarop het toestel integreert met boekwinkels. In de menu’s heb je een ruime keuze uit online boekwinkels, wat interessant kan zijn als je boeken liever bij wat kleinere boekhandels koopt dan bij internetgiganten als Amazon en bol.com.