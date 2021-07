Dit zijn de drie grootste TikTokkers ter wereld

Ben je populair op TikTok? Dan zien niet alleen een hoop mensen je video’s, maar kun je ook geld verdienen via de app. De populairste TikTokkers maken er zelfs hun carrière van.

3. Addison Rae (@addisonre): 81,8 miljoen volgers

@addisonre I can’t find the person who made this trend but it’s so cute ♬ GIVE ME DC - Juan Fernando Mora Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Addison Rae begon al op jonge leeftijd met dansen. Toen ze een TikTok-account aanmaakte, lag de focus daarom op haar danskunsten. Ze danste in haar video’s op de meest populaire liedjes, vaak samen met haar moeder. Daar wist Addison al snel een hoop volgers mee te vergaren.

Inmiddels blijft de blonde ster dansen, maar dan voor 81,8 miljoen volgers. Dat succes schept ruimte voor een hoop lucratieve deals met grote merken. Daarnaast heeft de TikTokker een eigen kleding- en make-up-lijn.

In december 2019 sloot Addison zich aan bij The Hype House, waar ze samen met andere bekende TikTokkers video’s maakte. In 2020 vertrok ze daar weer, om zich te focussen op haar persoonlijke account en andere projecten. In maart 2021 heeft Rae haar eerste single uitgebracht. Tevens neemt Rae samen met haar moeder een podcast op en speelt ze in een komende Netflix-film.

Leuk detail: de ouders van Rae zijn ook actief op TikTok. Moeder Sheri heeft al 14,3 miljoen volgers en vader Monty 5,5 miljoen volgers.

2. Khabane Lame (@khaby.lame): 85,5 miljoen volgers

@khaby.lame Ig:@khaby00 ♬ suono originale - Khabane lame Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een populaire categorie video’s op TikTok zijn de lifehacks. Dit zijn korte filmpjes waarin iemand een trucje laat zien dat je leven makkelijker moet maken. Bijvoorbeeld een nieuwe manier om een avocadopit te verwijderen. Soms zijn deze lifehacks onnodig moeilijk. Daar reageert TikTokker Khabane Lame dan op, door te laten zien hoe makkelijk het ook kan. Altijd met dezelfde komische blik op zijn gezicht.

In zijn meest populaire video, met bijna veertig miljoen likes, is te zien hoe iemand de punten van een banaan eraf hakt om vervolgens de schil eraf te snijden met een mes. Daarna komt Khabane in beeld, die recht in de camera kijkt, een banaan pakt en deze met zijn handen schilt. Elke video die Khabane maakt is grappig en uniek.

Khabane is geboren in Senegal en opgegroeid in Italië, waar hij nu nog woont. Voordat hij met TikTok begon had hij financiële problemen, maar dat is inmiddels wel voorbij.

1. Charli D’amelio (@charlidamelio): 119,5 miljoen volgers

@charlidamelio dc @tracy.oj ♬ original sound - Tracy Joseph Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Niemand komt in de buurt van de populairste TikTokker Charli D’Amelio. Net als Addison begon Charli als danser, dus toen ze een TikTok-account maakte in 2019 bestonden haar video’s voornamelijk uit dansjes op populaire muziek. Daar kreeg ze veel volgers mee.

Hoe ze vervolgens zo snel is gegroeid, terwijl andere TikTokkers achter bleven, is niet helemaal duidelijk. Onder de meeste video’s van de ster staan daarom ook reacties van mensen die zich afvragen waarom Charli zo populair is.

Deels zal het te maken hebben met geluk, dat Charli door het algoritme van TikTok is opgepakt. Maar het heeft uiteraard ook met het de TikTokker zelf te maken, omdat ze consequent is in het uploaden van video’s, goed kan dansen en toegankelijk blijft. Mensen komen op TikTok om geëntertaind te worden en Charli is een rasechte entertainer.

Leuk detail: Charli heeft een zus genaamd Dixie, die met 53,1 miljoen volgers het negende grootste account op TikTok heeft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.