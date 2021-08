Dit zijn de grootste verschillen tussen de bekendste muziekstreamingapps

Spotify

Gratis met advertenties

10 euro per maand

Spotify Family Premium accounts voor maximaal 6 gezinsleden voor 15 euro per maand

30 dagen gratis uitproberen



Spotify en Apple Music zijn de grootste namen in het muzikale landschap, maar Spotify is verreweg de grootste. De dienst heeft nu ruim 345 miljoen gebruikers. Spotify heeft veel verschillende soorten abonnementen, waaronder een volledig gratis variant.

Het is samen met YouTube Music de enige die een gratis versie aanbiedt. Dat betekent dat er om de zoveel nummers een reclameboodschap door de speakers of je koptelefoon klinkt. Met ruim 70 miljoen liedjes is het aanbod aanzienlijk en datzelfde aanbod klinkt prima. De gratis versie stream je op AAC 128kbit/s-kwaliteit via de webplayer.

Download de Spotify-app en je kunt luisteren naar kwaliteit variërend van 24kbit/s tot 160kbit/s. Binnenkort moet daar zelfs een Hifi-variant bij komen (waar je dan wel extra voor betaalt). Upgrade naar een Premium-abonnement, en de kwaliteit wordt opgevoerd tot AAC 256kbit/s. Spotify is erg gebruiksvriendelijk, heeft fijne aanbevelingslijstjes en verbindt eenvoudig met tal van muziekboxen en Wifi-devices.

Apple Music

10 euro per maand

Familie-abonnement voor max. 6 gezinsleden voor 15 euro per maand

90 dagen gratis uitproberen



De muziekdienst van Apple staat standaard geïnstalleerd op ieder Apple-apparaat, maar heeft ook een Android-app. Je kunt de streamingdienst drie maanden proberen, daarna moet je gaan betalen. Apple Music kent geen gratis vorm zoals Spotify. De dienst heeft een slordige 72 miljoen betalende gebruikers en ruim 75 miljoen liedjes. Het grootste aanbod van alle diensten.

De muziek heeft qua kwaliteit recent een flinke upgrade gekregen. Zo kondigde het bedrijf aan dat Dolby Atmos-en Spatial Audio-ondersteuning beschikbaar zijn voor compatibele nummers. Ook lossless audio komt eraan. Hierdoor zou in theorie audiokwaliteit gerealiseerd kunnen worden zoals deze oorspronkelijk in de studio klonk.

Met name als je een flinke iTunes-bibliotheek hebt, is deze streamingdienst zeer interessant. Alle muziek die je reeds bezit - gekocht via de iTunes Store of van een fysieke CD geript- verschijnt fijn in je Apple Music-bibliotheek, zodat je naast de catalogus van Apple ook lekker door je eigen muziek kunt grasduinen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tidal

10 euro per maand, 20 euro voor Tidal Hifi

Familie-abonnement kost 15 euro voor maximaal 5 gezinsleden

30 dagen gratis te proberen



Wil je de allerbeste kwaliteit muziek streamen, dan is Tidal de muziekdienst naar je hart. De streamingdienst huisvest meer dan 70 miljoen nummers en 250.000 muziekvideo’s binnen twee soorten diensten: Tidal Premium (AAC bij 320 kbit/s) en Tidal HiFi (cd-kwaliteit, op FLAC gebaseerd). Voor de hoogste kwaliteit betaal je wel een pittige 20 euro per maand.

Een opvallend pluspunt: Tidal claimt het hoogste percentage royalty’s te betalen aan artiesten binnen de muziekstreamingmarkt. De van oorsprong Noorse streamingdienst was lange tijd eigendom van Jay-Z, Beyoncé en Rihanna en had daarom in de begindagen een grote focus op hun muziekgenres. Inmiddels zijn alle soorten muziek te horen; van Metallica tot Bob Dylan en alles daartussenin. Inmiddels is de ceo van Twitter grootaandeelhouder van Tidal.

YouTube Music

10 euro per maand (of je neemt YouTube premium voor 12 euro per maand)

Familievariant: maximaal 5 gezinsleden voor 18 euro per maand

30 dagen gratis uitproberen



YouTube Music is de opvolger van Google Play Music, en als je abonneert op het advertentievrije YouTube Premium krijg je YouTube Music er gratis bij. Je kunt YouTube Music uiteraard ook los aanschaffen. Dan krijg je een robuuste dienst met ruim 40 miljoen nummers en dito muziekvideo’s.

Volgens YouTube vind je hier ook liveoptredens, covers, remixen en content die je nergens anders vindt. Bezit je een Android-telefoon en wil je dat je muziekstreamingdienst goed integreert met Google Assistant, en zit je sowieso al veel op YouTube, dan is YouTube Music (of YouTube Premium) absoluut de moeite van het overwegen waard.

Deezer

Gratis met advertenties

10 euro per maand, 15 euro voor lossless variant

Family Premium accounts voor maximaal 6 gezinsleden voor 15 per maand

3 maanden gratis uitproberen



Deezer is een van oorsprong Franse muziekstreamingdienst die flink aan de weg timmert. Het aantal nummers is flink, 73 miljoen, maar met 16 miljoen gebruikers blijft het een relatief kleine speler. Deezer heeft naast een gratis en een standaardversie ook een Hifi-variant voor lossless-audio waardoor er geen kwaliteitsverlies optreedt door compressie.

Ook handig: bij Deezer kun je ook je eigen muziek uploaden op apparaten waar Deezer op geïnstalleerd is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.