Dit zijn de handigste apps voor studenten

Van buitenaf lijkt het studentenleven ontspannen, maar dat is natuurlijk niet het geval. Je bent constant bezig met opdrachten, testen, roosters, cijfers enzovoort. Om orde in die chaos te scheppen gebruik je onderstaande apps.

Als je studeert, lijkt de smartphone je grootste vijand. Het toestel zit vol met afleiding, waardoor concentreren onmogelijk lijkt. Toch hoef je de telefoon niet te verbannen uit je kamer. Er zijn namelijk apps die best een handje kunnen helpen.

Quizlet

Wie woordjes of feiten wil stampen, maakt al snel zogeheten flashcards. Je kunt natuurlijk papieren kaartjes bij de Action kopen om op te gaan schrijven, maar een app is veel handiger. De beste optie daarvoor is Quizlet. Met deze app voeg je zelf vragen en antwoorden toe, of gebruik je bestaand materiaal.



De app is gratis te downloaden en te gebruiken, maar met een abonnement voor 41,99 per jaar heb je meer opties, zoals de mogelijkheid om documenten te scannen en afbeeldingen toe te voegen.

Download Quizlet voor Android of iOS (gratis).

Class Timetable

Ben je altijd te laat voor college, of mis je lessen volledig? Dan heb je een app nodig om alles op een rij te zetten. Timetable is een simpele maar doeltreffende app waarmee je dat doet. Elk vak geef je een eigen kleur, wat een leuk effect geeft. Je huiswerk en opdrachten zijn vervolgens als taken toe te voegen.



Op het scherm zie je jouw planning per dag, maar als je het scherm draait zie je de hele week. Wel moet je dan de pro-versie van de app kopen en die kost 1,99 euro.

Download Class Timetable voor Android of iOS (gratis).

Mr Chadd

Mr Chadd is huiswerkbegeleiding in een app. Je moet wel een abonnement afsluiten, maar dan kun je altijd binnen tien seconden met iemand in contact komen die je helpt als je ergens niet uitkomt. Het maakt niet uit of je nog op de middelbare zit of al mbo of hbo doet.



De mensen aan de andere kant van de app studeren aan een Nederlandse Universiteit en hebben minimaal een 8 gehaald in het vakgebied waar ze jou uitleg over geven. De app kun je gratis downloaden, maar daarna kost het 34,95 euro per maand.

Download Mr Chadd voor Android of iOS (gratis).

Microsoft OneNote

Om al je notities bij elkaar te houden is Microsoft OneNote een heerlijke app. Zie deze app als een soort ringband, maar dan op je smartphone. Je maakt vakken aan en per vak heb je tabbladen met kleurtjes. Hierdoor kun je elk college apart bijhouden, maar blijven je aantekeningen toch georganiseerd. Let wel op dat je een Microsoft-account nodig hebt om de app te kunnen gebruiken.



Download Microsoft OneNote voor Android of iOS (gratis).

Forest

Heb je moeite met concentreren? Dan is een app zoals Forest een uitkomst. Deze app helpt je om juist niet naar je telefoon te kijken. Het idee is dat je een digitale boom plant, die groeit zodra jij je met je gekozen activiteit bezighoudt en niet op je smartphone kijkt. Ideaal om te gebruiken tijdens je studie.



Download Forest voor Android of iOS (gratis).

Studentenkorting

Als student heb je recht op allerlei kortingen. De app Studentenkorting verzamelt die kortingen voor jou, zodat je nooit teveel betaalt. Zo kun je bijvoorbeeld een laptop of een softwarepakket goedkoop scoren en kun je zelfs per stad kijken wat de lokale deals zijn.



Download Studentenkorting voor Android of iOS (gratis).

Microsoft Math Solver

De app Microsoft Math Solver schiet te hulp als je op wiskundig gebied vast komt te zitten. Je kunt de formule invullen door te tekenen of te typen, maar je kunt ook gewoon een foto maken. Vervolgens helpt de app met de oplossing. Dat gebeurt stap voor stap, zodat je er ook nog wat van leert.



Download Microsoft Math Solver voor Android of iOS (gratis).

