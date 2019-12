Dit zijn de mooiste smartwatches van dit moment

De verkoop van smartwatches zit in de lift: de afgelopen vier jaar groeide de markt zeven keer zo snel als die van de smartphones. De tijd is dan ook allang voorbij dat een smartwatch enkel iets voor sportfreaks was: deze exemplaren gaan prat op hun aantrekkelijk design. Let wel: we kijken in deze vergelijking vooral naar het uiterlijk van de smartwatch.

Huawei Watch GT 2 (191 euro)

De Chinese fabrikant Huawei maakt op dit moment vooral furore in smartphoneland, maar begint zich nu ook bezig te houden met smartwatches. Nieuw is dat eigenlijk niet: een paar jaar geleden was het al een van de eerste merken die technisch solide smartwatches op de markt bracht waar je ook moeiteloos mee over straat kon.

Met de lancering van de Huawei Watch GT 2 dit najaar gaan ze op dat elan verder. Het is een horloge dat schittert door een tijdloos design, prima hardwareprestaties en ook handige functies. De eigen Kirin A1-processor van Huawei levert rekenkracht met een laag stroomverbruik. De software heeft liefst vijftien sportsettings, plus een stressfunctie die je er tijdig op wijst dat je beter even pauze neemt.

Volledig scherm Huawei Watch GT 2. © Huawei

Apple Watch Series 5 (469 euro)

Apple heeft zich volledig gestort op de Apple Watch. In de laatste serie is het paneel extra energiezuinig gemaakt. Het resultaat is een accuduur van 18 uur – identiek aan die van de Watch Series 4. Het scherm is dimbaar, en je kan de helderheid weer verhogen door simpelweg je pols te kantelen. Een andere nieuwigheid is het ingebouwd kompas. Uiterlijk zal je weinig verschil zien tussen Series 4 en 5, maar Apple voegde wel modellen met een behuizing van titanium en keramiek toe, en een hele resem nieuwe kleurtjes.

Volledig scherm Apple Watch Series 5. © Tweakers

Michael Kors Runway (199 euro)

Misschien wel de meest stijlvolle smartwatch uit ons overzicht: de Runway van Michael Kors. De Michael Kors-collectie behoort eigenlijk tot het Amerikaanse merk Fossil. Dit horloge richt zich specifiek op vrouwen; klein scherm, dun ontwerp en ook een kleine diameter. Modieus, maar ook op technologisch vlak heeft het horloge alles wat je van een smartwatch verwacht. Je kan dus berichtjes sturen en ontvangen, en ook je hartslag meten, stappen tellen en route tracken tijdens het sporten.

Volledig scherm Michael Kors Runway. © Fossil

Fossil Q Venture HR (140 euro)

Smartwatchpionier Fossil blonk de afgelopen jaren vooral uit in samenwerkingen met modehuizen als Emporio Armani en Michael Kors (zie boven), wat resulteerde in een paar erg trendy modellen. Maar ook bij de eigen modellen, zoals deze Fossil Q Venture HR, werd het design zwaar opgewaardeerd, tot je nog amper een verschil merkt met een ‘gewoon’ horloge. Ook bij deze smartwatch krijg je meldingen van inkomende oproepen, berichten of e-mails en meet je je dagelijkse activiteiten.