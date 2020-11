Dit zijn de populairste draadloze koptelefoons

NOS kampt met technische storing: ‘ultrakort’ Journaal op tv

8:05 De NOS kampt met een technische storing in de stroomvoorziening in het gebouw van de omroep in Hilversum. Daarom wordt het NOS Journaal ‘vanaf papier’ in ultrakorte vorm gepresenteerd en zijn er geen reportages te zien. Eerder vanochtend kon het Journaal op televisie helemaal niet worden uitgezonden.