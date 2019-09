Dit zijn de vijf beste tv's van dit najaar

Het begin van het najaar is voor veel mensen het uitgelezen moment om een nieuwe tv aan te schaffen. We doken even in onze recente reviews en kwamen tot deze top 5.

Panasonic GZW954 (€ 1.899)

Volledig scherm Panasonic GZW954 © Panasonic

De Panasonic GZW954 is een schitterende oled-tv (oled staat voor Organic Light-Emitting Diodes: lichtgevende organische deeltjes in de beeldplaat) met een zeer nauwkeurige beeldweergave. Het geluid is prima en de mogelijkheid om een subwoofer aan te sluiten voor diepere bassen is een prettige extra. De televisie kan alle High Dynamic Range-formaten aan voor het breedste kleurenpalet. Het smart-gedeelte draait op Panasonics eigen ‘My home Screen 4’. Uniek is het dubbele CI+-slot, waardoor verschillende zenders tegelijk gedecodeerd kunnen worden. Gamers zullen de snelle reactietijd kunnen waarderen. Het ontbreken van Digital Theatre System-audio, de belangrijkste standaard voor surroundgeluid, is dan weer een duidelijk minpunt.

Philips 903 (€ 1.695)

Volledig scherm Philips 903 © Philips

De Philips 903 is een oled-tv met luidsprekers van het Britse topmerk Bowers & Wilkins. Op de allerbelangrijkste punten scoort deze tv sowieso heel goed: de beeldkwaliteit is fantastisch, het geluid bijna ongeëvenaard. Minpunten zijn er ook. Zo is de reactiesnelheid van deze tv wel aan de lage kant en de functies van twee afstandsbedieningen hadden we liever in één enkele verenigd gezien. Ook is het jammer dat er geen ondersteuning is voor de Dolby Vision-standaard voor High Dynamic Range.

Sony AG9 (€ 2.499)

Volledig scherm Sony AG9 © Tweakers

Deze AG9 is het topmodel met oled van Sony. Dat staat voor strak design, uitstekende beeldkwaliteit en een uniek audiosysteem, waarbij het geluid daadwerkelijk uit het scherm komt. De tv draait op Android TV van Google, waardoor die handige Chromecast-functionaliteit is ingebouwd. Eigenlijk zijn er aan het hele toestel amper minpunten, behalve dan de prijs: in vergelijking met andere oled-tv’s valt deze toch behoorlijk duur uit.

LG C9 (€ 1.649)

Volledig scherm LG C9 © LG

LG’s C9 is een absolute top-tv voor fijnproevers die kwaliteit in huis willen. Superieure beeldkwaliteit met een enorm groot contrast, goede kijkhoeken en een zeer nauwkeurige beeldweergave. Bovendien is het geluid bovengemiddeld goed, met mooie stereo en een prima weergave van de lage tonen. Een snelle reactietijd, de mogelijkheid om via een hdmi 2.1-kabel beelden met 120 beelden per seconde weer te geven en de ondersteuning van variabele beeldverversingsratio’s maken de C9 trouwens ook voor gamers een uitstekende keuze.

Samsung Q900R (€ 2.887)

Volledig scherm Q900R © Samsung

Ook de Samsung Q900R heeft geweldige beeldkwaliteit; dit is trouwens een van de eerste televisies met 8k-beeld. 8k-resolutie is viermaal zo scherp als 4k, omdat een 8k beeld uit 7.680 x 4.320 pixels bestaat. Dat zet natuurlijk al een standaard, maar besef wel dat er nog niet veel te bekijken valt in 8k - enkel als je fotografeert met een heel dure camera, is zo’n 8k-scherm al heel interessant.