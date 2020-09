Dit zijn dit najaar de beste telefoons tussen de 350 en 500 euro

Beste KoopWe publiceren eens in de twee maanden een nieuwe smartphonegids, waarin we tientallen smartphones in verschillende prijsklassen uitvoerig testen en rangschikken. Er zijn in de afgelopen periode weer meerdere interessante toestellen bijgekomen. Deze aflevering bekijken we de beste smartphones die je momenteel kan kopen tussen de 350 en 500 euro.

Poco F2 Pro (vanaf 349 euro)

Volledig scherm Poco F2 Pro © Xiaomi

Dit is ten tijde van schrijven wat ons betreft het beste koopje van deze gids. Er zijn in deze categorie geen toestellen die noemenswaardig in prijs zijn gekelderd, maar de Poco F2 Pro is wel een categorie naar beneden gegaan. Er wordt veel gestunt met de prijs van dit toestel, en dat terwijl het toestel al een prima prijs-kwaliteitverhouding had.

De versie met 128GB/6GB was te koop voor 359 euro en de versie met 256GB/8GB voor 429 euro. Voor die prijs heb je een smartphone die als enige in deze prijscategorie een recente processor, die de snelheid van het toestel bepaald, heeft en een groot en prachtig oledscherm zonder inkeping of cameragat: hij heeft namelijk een pop-upcamera. Een selfie-camera die zo uit het scherm komt piepen.

Ook de accuduur is goed en het toestel heeft zowaar een 3,5mm-poort. Wel zit er standaard reclame in diverse Xiaomi-apps, die je handmatig moet uitschakelen. Die software is bovendien niet voor iedereen ideaal. Ook is de camera niet van high-end niveau, want je krijgt geen telecamera en in het donker zijn de foto’s niet geweldig, hoewel de nachtmodus wel veel helpt.

Acceptabel is de camera echter wel voor deze prijs en bovendien is de macrocamera beduidend beter dan die op OnePlus-toestellen. Wat je verder mist is een ip-classificatie voor water- en stofdichtheid, draadloos laden, een micro-sd-kaartslot en een hogere verversingsfrequentie van het scherm.

OnePlus Nord (vanaf 399 euro)

Volledig scherm Oneplus Nord © Tweakers

Deze nieuwkomer schopt het meteen tot aanrader. Het toestel doet net even wat andere concessies dan de Poco F2 Pro. Het toestel heeft wel 5g, ook op frequenties die daadwerkelijk in Nederland beschikbaar zijn. De Nord moet het vooral hebben van zijn vlotte algehele ervaring. De vingerafdrukscanner is snel, de software is vlot en het scherm heeft een 90Hz-verversingsfrequentie. Ook de accuduur is goed en de software is prettig en heeft prima ondersteuning.

Ten opzichte van high-end toestellen lever je wat in op de camera, heb je geen draadloos laden, geen officiële ip-classificatie, een plastic frame, trager opslaggeheugen en een wat minder sterke trilmotor. De makers hebben echter slimme keuzes gemaakt, want in de praktijk heb je niet snel door dat je iets in handen hebt dat minder is dan high-end.

iPhone SE 2020 (vanaf 450 euro)

Volledig scherm iPhone SE (2020) © Tweakers

De iPhone SE is nog vrij vers en het is simpelweg de goedkoopste recente iPhone die je kunt kopen. Het grootste voordeel van dit toestel is dat je er lang mee kunt doen, want de A13-soc is bijzonder snel en Apple ondersteunt toestellen lang.

Een andere reden om de SE aan te raden is dat hij erg compact is voor een telefoon uit 2020 en we weten dat daar liefhebbers voor zijn. Hoewel hij een prima camera heeft, zijn een telecamera en ultragroothoekcamera afwezig en is de primaire camera minder goed bij weinig licht dan de camera van bijvoorbeeld de iPhone 11.

Ook is de accuduur van andere recente iPhones beter en hebben veel concurrenten een oledscherm met hoger contrast. Voor een lcd presteert het scherm echter prima, ook op het gebied van maximale helderheid. Het is over het algemeen genomen een fijn toestel voor een fijne prijs.

