Dit zijn ze: de 7 beste smartphones van het jaar

Ook het voorbije jaar zijn we massaal smartphones blijven kopen. Daar heeft onder meer het Covid Safe Ticket heel wat mee te maken. Zo weet tech-expert bij Hardware.info Frank Everaardt. Hij geeft in dit overzicht de beste smartphones van 2021 mee, opgedeeld in zeven verschillende categorieën: van de snelste tot de stevigste en alles daartussen.

,,In 2021 is de focus van de fabrikant op de camera’s gebleven en op nog snellere chips”, zegt Frank Everaardt. ,,We kopen massaal veel telefoons. Het Covid Safe Ticket heeft aangetoond hoe belangrijk het is een smartphone te bezitten. Wie er voorheen nog geen had, omdat hij of zij er geen behoefte aan voelde, koopt er nu toch eentje aan. Denk maar aan de oma’s en opa’s. We zien ook telefoons die speciaal daarvoor ontwikkeld zijn. We nemen daar eentje van op in ons overzicht: de Emporia. Daarnaast zien we dat de toepassingen op telefoons zo goed worden, dat voor bepaalde mensen die niet per se een groot scherm nodig hebben, een snelle telefoon een alternatief wordt voor een laptop.”

1. De snelste: Apple iPhone 13 Pro Max

,,Dit is een ontzettend duur toestel maar het is dan ook heel erg snel. Apple is momenteel de fabrikant met de snelste ARM-chips. Ook de nieuwe MacBooks zijn bijvoorbeeld extreem snel. De Apple iPhone 13 Pro Max is daar een mobiele broertje van. Naast snelheid is ook de accuduur ontzettend goed. Als je een high end toestel zoekt, dan is dit op dit moment de beste keuze. Wie voor minder geld dezelfde prestaties wil hebben en niet per se hoeft te bellen, raad ik aan de nieuwe iPad Mini 6 aan te schaffen. Die heeft dezelfde chip aan boord als de iPhone 13 Pro Max en is zo zelfs nog een tikkeltje sneller. Voor zo'n 529 euro haal je die in huis.”

Volledig scherm Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Silver. © Hardware.info

2. De hipste: OnePlus Nord 2 PacMan

,,Dit is een van de grappigste toestellen op de markt. Pixel art is weer helemaal hip. Deze smartphone heeft als thema het bekende game, en er zitten enkele hele leuke dingen in. Zo is er een hoesje met als achterzijde een ‘glow in the dark’. Er zitten ook bouwblokjes bij, die compatibel zijn met Lego. Daarmee kun je een standaard maken om je telefoon op te plaatsen. Het is een gloednieuw toestel, dat bovendien ook prima is op technisch vlak. Deze vlotte smartphone bezit verder een vrij goede camera voor deze prijsklasse. Het is een echt collector’s item.”

Volledig scherm OnePlus Nord 2 PacMan. © OnePlus

3. De meest vernieuwende: Samsung Galaxy Fold

,,Dit apparaat houdt het midden tussen een tablet en een telefoon. Je kunt het uitvouwen en als tablet gebruiken en er zit een pennetje bij zodat het eveneens als notitieblok kan dienen. Dit toestel biedt het beste van twee werelden. Samsung bracht ook de Flip uit, waarmee je een compact toestel maakt, maar de Fold is een pak veelzijdiger. Deze smartphone is bedoeld voor mensen die altijd en overal online zijn maar niet steeds een groot toestel met zich willen meezeulen. Dit is heel interessant voor de hybride werker.”

Volledig scherm Samsung Galaxy Z Fold 2 5G 256GB Black. © Hardware.info

4. De duurzaamste: Fairphone 4 256GB

,,Dit toestel is makkelijk te repareren. Een van de voorgangers kreeg onlangs zelfs na zes jaar nog een update. Het is dus een heel duurzaam model, dat je lang kunt gebruiken.”

Volledig scherm Fairphone 4 256GB Grey. © Hardware.info

5. De interessantste prijs-kwaliteitverhouding: Xiaomi Poco X3 Pro

,,In dit toestel zit een SnapTracker 860 Processor. Dat is een chip die je eigenlijk in de meer high end telefoons vindt. Hier heb je voor heel weinig geld een hele snelle telefoon. Het nadeel is wel dat je er niet heel lang ondersteuning op zult krijgen. Hij is dus niet duurzaam. Na een jaar of drie kun je er niet meer mee werken. Het zal wel nog een prima telefoon zijn, maar de veiligheidsdienst is dan niet meer gegarandeerd.”

Volledig scherm Xiaomi Poco X3 Pro 128GB Blue. © Hardware.info

6. De meest gebruiksvriendelijke: Emporia S5 32GB Black

,,Dit toestel is heel gemakkelijk in gebruik, bijvoorbeeld voor mensen die geen behoefte hebben aan technische snufjes maar wel hun Covid Safe Ticket op zak willen hebben. De Emporia heeft grote iconen en is erg gebruiksvriendelijk. Qua specificaties is het niet de meest spannende telefoon ooit maar voor deze doelgroep is dat niet erg. Het is een mooie en degelijke telefoon.”

Volledig scherm Emporia S5 32GB Black. © Hardware.info

7. De stevigste: Samsung Galaxy Xcover 5 64 GB

,,Deze smartphone heeft extra moderne features voor professioneel gebruik. Hij kan tegen een spatje en het is bijvoorbeeld mogelijk de accu te vervangen. Dit is een ideale telefoon voor wie veel buiten werkt, zoals pakjesbezorgers of mensen in de bouwsector. Het is eveneens een slimme keuze voor wie zijn telefoon vaak laat vallen. Voor de onhandigen onder ons zeg maar.”

Volledig scherm Samsung Galaxy Xcover 5 64GB Black. © Hardware.info

