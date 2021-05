Draadloos je telefoon opladen? Dit moet je weten

Of het nu je ­telefoon, smartwatch, set oordopjes of bluetoothspeaker is, meer en meer modellen hoef je niet langer aan een stopcontact te hangen als ze leeg zijn. Draadloos opladen via een speciale oplaadschijf scheelt een hoop gepruts met stekkertjes en daarmee slijtage aan de poort. Dat ­oplaadstation zelf is uiteraard wel met een draad verbonden met de netspanning, de stroom moet immers ergens vandaan komen.