Draagbare Super Mario retrogame is meer een hebbeding dan iets om op te spelen

Na Super Mario Kart Live: Home Circuit en Super Mario 35 viert Nintendo de vijfendertigste verjaardag van zijn hoofdrolspeler nu met Super Mario Bros. Game & Watch . Het is een retro-zakcomputerspelletje met de eerste sologame van de besnorde loodgieter erop. Die ooit populaire toestelletjes zijn zelf nog vijf jaar ouder dan Super Mario: in 1980 werden ze een rage waar heel wat volwassenen nog steeds met veel nostalgie op terugkijken.

Een Nintendo, dat was in de vroege jaren 80 nog geen console die op je televisie kon worden aangesloten. Het allereerste huiskamertoestel van het Japanse bedrijf, de NES, zou pas eind 1986 op de Europese markt verschijnen. Maar zo ergens tussen 1980 en 1984 was de naam al wel een begrip onder basisschoolleerlingen, die op schoolpleinen in het hele land met een Game & Watch-zakspelcomputer van het bedrijf – een Nintendo dus – in de weer waren. Met Game & Watch wordt een handheldsysteem bedoeld dat door Nintendo werd ontwikkeld.



Deze Game & Watch-zakspelcomputers waren extreem eenvoudig wanneer je ze vergelijkt met videogames van nu. Zelfs in vergelijking met de consolegames die toentertijd op de markt waren stelden ze technisch weinig voor: het was gewoon een lcd-schermpje waarop de juiste dingen op het juiste moment oplichtten. Toch leverden ze zoveel lol op dat een hele generatie van eind veertigers en jonge vijftigers er nu nog altijd met weemoed op terugkijkt.



Goed nieuws voor wie mooie herinneringen aan de spelletjes heeft, want ter ere van de vijfendertigste verjaardag van zijn mascotte Mario brengt Nintendo een nieuwe variant uit met de twee eerste Super Mario Bros.-games erop. Daarnaast kun je ook de bonusgame Ball erop spelen. Dit is het allereerste Game & Watch-spel uit 1980, waarin je een jongleur bestuurt die twee balletjes in de lucht moest houden. In deze nieuwe variant zie je niet het onbekende mannetje uit het originele spel, maar het hoofd van Mario.

Grote gimmickfactor

De nostalgische Game & Watch-heruitgave die je nu voor ongeveer 70 euro in de winkel vindt, valt op het eerste gezicht niet te onderscheiden van zo’n klassiek spelcomputertje. Het heeft dezelfde knoppen, glanzende kunststof aan de buitenkant en lettertypes. Alleen het kleurenschermpje en de usb-poort om hem op te laden verraden dat het een product uit 2020 is.

De gimmickfactor van Super Mario Bros. Game & Watch is groot: het aantal gamers dat het toestelletje koopt om de twee Super Mario-games helemaal door te spelen zal wellicht op één hand te tellen zijn. Om een paar uur door te gamen (zelfs een bedreven Super Mario Bros.-speler zou toch twee à drie uur ononderbroken moeten spelen) is dat schermpje simpelweg te klein. Ook zijn de knoppen op de Game & Watch – oorspronkelijk bedoeld om een kwartiertje tijd te verdrijven – ook best ongemakkelijk. Toch steekt Nintendo er meer dan voldoende aardigheidjes in om het af en toe weer eens opnieuw uit de kast te halen. Je kunt de games bijvoorbeeld zo instellen dat je een oneindig aantal levens hebt. En houd de A-knop eens vijf seconden ingedrukt op het startscherm van Ball?

Speel-rekenmachine

De twee Super Mario Bros.-games op deze heruitgave zijn natuurlijk nooit op zo’n echte Game & Watch verschenen. De versies die je op deze heruitgave kunt spelen zijn de games die respectievelijk in 1985 en 1988 op het Nintendo Entertainment System (NES) uitkwamen, maar dan op een minikleurenschermpje. Qua ‘hardware’, als je dat zo mag noemen, is deze Game & Watch natuurlijk veel krachtiger dan de originele exemplaren. Die hadden nauwelijks meer rekenkracht dan een rekenmachine.

Nintendo had aan het einde van de jaren 70 al wat elektronisch speelgoed uitgebracht op het moment dat Gunpei Yokoi, een van de productdesigners bij het bedrijf, een van zijn medepassagiers op een hogesnelheidstrein verveeld op diens rekenmachine zag tokkelen. Toen kreeg hij een idee: wat als we, met behulp van componenten die grotendeels gewoon in een zakcalculator zitten, eens een spelcomputertje maken om mee in je zak te nemen?

De Game & Watch, een minizakcomputer met maar één game erop, bleek een gouden vondst in tijden waarin we nog geen smartphone hadden om onze tijd op te verdoen. Tussen 1980 en 1991, toen met Mario the Juggler de allerlaatste van 59 Game & Watch-games verscheen, had Nintendo meer dan 43 miljoen van die dingetjes verkocht. Sommige waren gewoon een toestelletje met een centraal scherm met knoppen eromheen, zoals het model waarin Super Mario Bros. Game & Watch vandaag wordt gepresenteerd. Andere konden als het ware openklappen en hadden twee schermpjes: de zakcomputerversie van Donkey Kong was er bijvoorbeeld zo een, net als Mario Bros. uit 1983.

Yokoi zou het design van zijn Game & Watch enkele jaren na de eerste game ook verder doortrekken naar de Game Boy. Deze verscheen in 1989 en werd de eerste draagbare gameconsole waarop je meerdere games kon spelen. Vijftien jaar later zouden de open te klappen Game & Watch-modellen met twee schermen ook model staan voor de DS-zakconsole, waarvan opvolger 3DS nog tot vorig jaar verkrijgbaar was.

