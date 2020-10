Drie populaire oled-televisies van rond de 1.000 euro onder de loep

Minstens 1.000 euro tel je nog altijd wel neer voor een televisie met oled-technologie, intussen de must-have standaard in televisieland. De vraag is: wat krijg je voor die minimumprijs? Onze tech-redacteur bekeek drie van de goedkoopste toppers.

Wat is oled?

Om nog even de technologie uitleggen aan wie daar nog niet helemaal mee vertrouwd is (en wie ons artikel van gisteren niet heeft gelezen): oled staat voor organic light-emitting diodes. Het is een vrij recente beeldtechnologie, waarbij organisch materiaal in de beeldplaat oplicht wanneer er stroom doorheen wordt gestuurd. Wanneer daar een kleurfilter aan wordt toegevoegd, heeft dat licht ook een bepaalde kleur. Vier oled’s die een kleurenmix vormen - een witte, rode, blauwe en groene - vormen één pixel op het scherm. Die organische diodes komen in oled-tv’s, in de plaats van de klassieke beeldkristallen in een lcd-scherm, en hebben door hun lichtgevende karakter geen extra zij- of achterbelichting nodig. Dat maakt dat de kleuren veel ‘natuurlijker’ aanvoelen: ze komen namelijk uit de beeldpunten zelf.

Hisense H55O8B (€ 1.040)

Volledig scherm Hisense H55O8B © Hisense

De goedkoopste oled-tv in ons overzicht komt van het Chinese merk Hisense. De topmodellen van het merk hebben natuurlijk veel uitgebreidere functies, maar op het belangrijkste aspect - het beeld - kan de goedkoopste zich echt wel meten met de duurste. Zo ondersteunt deze H55O8B alle formaten van high dynamic range (hdr), een technologie die het kleurenspectrum op het scherm regelt. Minpunten? Het app-aanbod is nogal beperkt. Er is ook een behoorlijk hoge ‘input lag’: vertraging tussen jij die op een knop duwt (bv. op een game controller of afstandsbediening) en het effect op het scherm. Daardoor is deze televisie absoluut minder geschikt voor gamers. Dit is trouwens niet de allergoedkoopste oled-televisie op de markt. Je vindt goedkopere modellen, maar het gaat dan meestal over gedateerd rakende modellen die zo goed als uitverkocht aan het geraken zijn.

LG OLED55B9SLA (€ 1.100)

Volledig scherm LG OLED55B9SLA © LG

LG’s C9 is inmiddels de evergreen onder de oled-tv’s geworden, maar de goedkopere opvolger B9 doet net zo goed alles wat je van een oled-tv mag verwachten. LG heeft gelukkig ook niet bespaard op de beeldtechnologie en bij de smart features vinden we LG’s uitstekende eigen WebOS-besturingssysteem. Minpunten zijn de minder krachtige beeldprocessor en de afwerking van het toestel. De voet is bijvoorbeeld van plastic en niet van metaal.

Philips 55OLED754 (€ 1.150)

Volledig scherm Philips 55OLED754 © Philips

Ook Philips, nog altijd een van de meer populaire merken bij ons, heeft een oled-prijsbreker in de winkelrekken. Op de belangrijkste features - beeld, HDR-ondersteuning - moet je ook hier weinig toegevingen doen. Leuke extra bij de Philips-televisies is hun Ambilight-technologie: ledlampen achteraan de tv, die de gloed van wat er zich op het scherm afspeelt nog wat verderzetten op de muur achter het toestel. Achteraan vind je vier HDMI-uitgangen: ook een goed punt. De besparingen schuilen hier in het design en in de smart features. Voor haar goedkopere tv’s gebruikt Philips het eigen besturingssysteem Saphi, maar dat schiet wel wat tekort ten opzichte van het Android TV-systeem dat je op de duurdere toestellen vindt.

