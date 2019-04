Drie slimme thermostaten naast elkaar: bespaar energie én geld

Talloze mensen hebben vandaag de dag nog een ouderwetse thermostaat in huis, waarbij je alleen de op dit moment gewenste temperatuur kunt instellen. Vergeet je de thermostaat terug te draaien als je gaat slapen of het huis verlaat, dan ben je voor nop aan het stoken: verspilling van energie én geld. Een simpele klokthermostaat met een ingesteld tijdsschema rond je slaap- en werkuren kan al veel uitmaken, maar is erg rigide.

Kortom, klassieke thermosta­ten hebben hun beperkin­gen. Als je uiteindelijk toch niet thuis bent op de momenten dat het programma geactiveerd is, ben je alsnog zonder reden aan het stoken. Daarbij zijn traditionele thermostaten in de regel ook op andere vlakken niet slim: als je instelt dat je het vanaf 07.00 uur warm wilt hebben, beginnen ze vanaf 07.00 uur met stoken. Maar om het om 07.00 uur op de door jou gewenste temperatuur te hebben, zou de ketel in de herfst misschien al om 06.30 uur aan moeten en midden in de winter misschien zelfs al om 05.30 uur! Kortom, klassieke thermostaten hebben hun beperkingen.

Comfort

Een ‘slimme’ thermostaat moet zorgen voor zowel energiebesparing als comfort. Meer energiebesparing wordt in de regel gerealiseerd door te bepalen of er wel of niet iemand thuis is (via een gekoppelde smartphone of met sensoren in de thermostaat) en de temperatuur automatisch te verlagen als dat niet zo is.



Meer comfort bestaat er voor jou als gebruiker uit dat de thermostaat met een zo goed mogelijk tijdsschema kan worden ingesteld (al dan niet geautomatiseerd) en er vervolgens op basis van historische data in combinatie met weersvoorspellingen voor zorgt dat het verwarmen van je huis op precies het juiste moment gebeurt. Vroeg genoeg zodat het op de gewenste tijd lekker op temperatuur is en niet té vroeg om geen energie te verspillen.

Volledig scherm Tado smart thermostat © HWI

Vergelijking

Zowel Nest als Tado zetten prima producten neer. Onze ervaring is dat deze slimme thermostaten inderdaad energie (en geld!) besparen en tegelijkertijd het comfort verbeteren. Zeker als je je verwarming in principe altijd aan hebt staan of slechts een rudimentaire klok-thermostaat hebt, verdienen de apparaten zich vermoedelijk vrij snel terug.

De Nest Learning Thermostat V3 is naar onze mening de mooiste, maar bovenal de meest functionele van het stel. Het duidelijke scherm maakt deze thermostaat prettig om te bedienen. Het zelflerende schema werkt prima, evenals de aanpassing van de ketelaansturing op basis van de weersverwachting.

De ingebouwde aanwezigheidssensors zorgen ervoor dat je voor energiebesparing niet puur afhankelijk bent van het bijhouden van de locatie door je smartphone. De Nest Learning Thermostat V3 is in principe onze eerste keuze, maar er zijn twee belangrijke zaken om bij stil te staan.

In de eerste plaats is het zelf installeren niet voor iedereen weggelegd, en professioneel laten installeren drijft de prijs nog verder op. Daarnaast is dit niet de beste keuze wanneer je meerdere thermostaten in huis hebt of zone-regeling wilt doen met slimme radiatorknoppen; dat wordt respectievelijk snel erg prijzig en simpelweg onmogelijk omdat Nest het niet biedt.

Tado

Heb je een huis met traditionele radiatoren en wil je (in de toekomst) losse temperatuurregeling per kamer, dan is de Tado sowieso de betere keuze. Bovendien is de Tado goedkoper én zeer eenvoudig zelf te installeren. Daar staat tegenover dat je 25 euro per jaar kwijt bent voor de auto-assistfunctionaliteit en die is naar onze mening vereist om het apparaat echt functioneel te maken. Dan krijg je wel slimmere geofencing dan bij Nest, aangezien Tado de verwarming ook al kan aanzetten als je onderweg bent naar huis; ook de openraamdetectie is een functie die de Nest (nog) niet heeft.

De Nest Thermostat-E is een beetje vlees noch vis. Deze iets goedkopere Nest-variant is inderdaad simpel te installeren, maar de hele opzet met de in onze ogen lelijke en sowieso vrij grote Heat Link-E aan de muur en losse thermostaat elders in de kamer is weinig elegant. Bovendien mist het doffe schermpje de luxe en nuttige functies van de grotere broer. Ons advies: investeer óf in de échte Nest, óf kies voor de Tado.