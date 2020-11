Droombaan: verdien 8000 euro door twee weken op internet te surfen

video Cyberaan­val­len door Russische hackers op overheden VS

23 oktober Hackers die banden met Rusland hebben, proberen in te breken in computernetwerken van overheden in de Verenigde Staten. Ze zijn daar minstens twee keer in geslaagd. Dat zeggen de federale politiedienst FBI en het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Het is de tweede waarschuwing voor buitenlandse cyberaanvallen in enkele dagen.