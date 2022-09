Drukke vakantiezomer: Nederlanders gebruiken mobiel internet massaal in vakantiemaanden

Vooral de netwerken van de gebruikelijke vakantiebestemmingen zoals Frankrijk, Spanje en Italië werden uitgebreid door Nederlanders bezocht. Daarbij kozen ze veel vaker voor 4G en 5G-verbindingen dan in het verleden, door de toenemende grootte van databundels, aldus KPN. Wifi is dus minder nodig.

Maar ook ten opzichte van voor de coronacrisis lijkt het roamingverkeer flink toegenomen. Vakantievierende Nederlanders grepen deze zomer 150 procent méér naar hun mobiele telefoons om het internet op te gaan dan in de zomer van 2019.

In de file grijpen we naar de smartphone

Veel datagebruik vond plaats in de file: de grootste pieken vielen op de zaterdagen dat Nederlanders massaal in de auto zaten, op weg naar hun vakantiebestemming. Het gaat dan vooral om het gebruik van navigatie-apps en van streamingdiensten voor muziek, televisieseries en films.

De drukste week was de tweede week van augustus, op het moment dat het hele land zomervakantie had. Tot dat moment zag KPN telkens een stijging in het buitenlandse dataverkeer als een nieuwe regio aan de schoolvakantie kon beginnen.

Er wordt vooral in Europa veel geroamed

Vooralsnog is de stijging vooral te zien in landen binnen Europa. Het is namelijk al enkele jaren roaming op internet te gaan binnen de Europese Unie. Kort nadat deze wetgeving in 2017 werd aangenomen, steeg het gebruik van roaming binnen Europa enorm en blijft sindsdien populair.

KPN geeft aan dat er ook buiten de EU wel iets meer dataverkeer via roaming plaatsvond, maar die toename viel relatief gezien mee.

Deze ontwikkeling van het roamingverkeer past goed in het plaatje van de afgelopen zomer. Veel Nederlanders besloten na twee coronajaren in eigen land er weer flink op uit te gaan. Deze plotselinge toename leidde tot veel problemen op Schiphol, waar nu al maanden sprake is van lange rijen en oponthoud. Het vliegveld had niet genoeg personeel om de hoeveelheid reizigers aan te kunnen.

