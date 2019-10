Duizenden mensen zonder mobiel netwerk door storing bij T-Mobile

Slapend meisje (14) overlijdt door ontploffen­de smartphone: ‘Kan het nog steeds niet geloven’

2 oktober Een 14-jarig meisje uit Kazachstan is afgelopen weekend op gruwelijke wijze overleden nadat een smartphone vlak naast haar gezicht explodeerde. Ze lag op dat moment in haar bed te slapen; het toestel zat aan een oplaadkabel. De politie spreekt van een ‘tragisch ongeluk’. Het merk van zowel de smartphone als de oplader is niet bekendgemaakt.