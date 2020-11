Duo ontwikkelt revolutionaire ‘stikstofkiller’: ‘Hiermee mogen we straks misschien weer harder rijden’

Er ligt een flinke zak geld voor stoppende boeren (maar het enthousias­me is ver te zoeken)

18 oktober Een zak geld van 1,3 miljard euro: zoveel trekt het kabinet de komende jaren uit om boeren uit te kopen die willen stoppen met hun bedrijf. Met als doel de stikstofuitstoot in de landbouw verder te verlagen. Landbouworganisaties zijn kritisch over het hoge bedrag en er zijn nog nul aanmeldingen van boeren. Is dit weggegooid geld?