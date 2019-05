Een kijkje in een van de slimste huizen van Nederland: ‘Alles gaat vanzelf’

video Wat is die mysterieu­ze streep lichtjes aan de hemel?

25 mei In de nacht van vrijdag op zaterdag was in de lucht een bijzonder verschijnsel waarneembaar. Aan de hemel was een streep van tientallen lichtjes zichtbaar die op sterren leken. Vermoedelijk ging het om satellieten van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX, die vrijdag in een baan om de aarde zijn gebracht.