Een must-have voor je thuiskantoor: dit zijn de populairste waterkokers

Bestaat er een simpeler huishoudtoestel dan een waterkoker? Misschien niet, maar feit is dat het toch echt handige dingen zijn, die hun nut extra bewijzen in de koudere maanden van het jaar. Ze zijn populair, en dat weten de fabrikanten ook: in de Pricewatch techsite Tweakers staan er maar liefst 700 toestellen! We zochten vier populaire modellen uit.

Krups ProAroma BW2448 (vanaf 30,29 euro)

Volledig scherm Krups ProAroma BW2448 © Krups

Wie op zoek is naar een degelijk basismodel is bij de Krups ProAroma BW2448 aan het juiste adres. De waterkoker is gemaakt uit kunststof, waardoor de prijs budgetvriendelijk blijft. Er kan 1,7 liter in, en je krijgt de beveiliging die standaard is bij waterkokers, zoals automatische uitschakeling en droogkookbeveiliging.

Siemens TW86103P (vanaf 57,90 euro)

Volledig scherm Siemens TW86103P © Siemens

In de klasse net boven de goedkope modellen vind je de Siemens TW86103P. Deze waterkoker is gemaakt uit kunststof én inox, waardoor het toestel makkelijker te reinigen is. De sensorControl-functie zorgt ervoor dat je water tot vier verschillende temperaturen (70°C, 80°C, 90°C of 100°C) kan opwarmen. Handig voor thee- en koffiefanaten, die heel goed weten dat de temperatuur een rol speelt in de smaak van het brouwsel. Ook dit toestel komt met automatische uitschakeling en droogkookbeveiliging, met als extra ook een oververhittingsbeveiliging. Er kan 1,5 liter in.

Sage the Tea Maker Compact (vanaf 189 euro)

Volledig scherm Sage the Tea Maker Compact © Sage

Ben je een echte theeliefhebber? Dan is dit toestel iets voor jou! In deze glazen waterkoker zie je niet alleen het water borrelen, maar is ook een theezeef voorzien. De instellingen pas je volledig aan naargelang het type thee je wil maken, zodat de koker exact de juiste temperatuur en timing aanhoudt. De theefilter wordt vervolgens automatisch neergelaten en opgehaald, zodat je thee helemaal smaakt zoals het hoort. Twee nadelen: er kan maar 1 liter in en het glas zal kalkaanslag ongetwijfeld sneller zichtbaar maken. Dit toestel moet je dus wel regelmatig onderhouden.

SMEG KLF03BLEU (vanaf 130,11 euro)

Volledig scherm SMEG KLF03BLEU © SMEG

Als het stijlvol moet zijn in jouw keuken, dan kom je al snel bij SMEG uit - ook bekend van de retro koelkasten. De SMEG-waterkoker ziet er dan wel uit alsof ie designprijzen kan winnen, je betaalt meteen een forse meerprijs voor iets wat uiteindelijk toch gewoon water kookt. De waterkoker is wél verkrijgbaar in zes kleuren en brengt in minder dan twee minuten tot 1,7 liter water aan de kook.

