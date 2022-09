Een originele handtekening onder je e-mails? Zo maak je die

Bij veel bedrijven en werkgevers werk je met een standaard handtekening onder je mails, maar je kunt die op allerlei manieren aanpassen, en voor je privé e-mailadres heb je natuurlijk nog meer vrijheid. Als zzp’er, freelancer of ondernemer met een eigen bedrijf biedt het maken van een unieke, opvallende, grappige of bijzondere handtekening extra kansen.

Wat zet je in je e-mailhandtekening?

Wat je in je handtekening onder je e-mails zet is helemaal aan jou, maar een paar basiselementen zijn natuurlijk wel handig. Je naam, telefoonnummer en e-mailadres zijn standaard, en een adres is zeker als zelfstandig ondernemer een must. Werk je in loondienst bij een organisatie, dan zetten veel mensen het bedrijfsadres en de bedrijfswebsite ook in de handtekening.

Maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden. Zo kun je een (kleine) foto van jezelf plaatsen, het logo van je bedrijf of werkgever, of icoontjes met linkjes naar je sociale-media-accounts. Denk dan vooral aan zakelijke sociale media zoals Twitter en LinkedIn, maar Instagram en Facebook kunnen eventueel ook.

Organiseer je een webinar, wil je een whitepaper promoten of is er een evenement op komst? Dan kun je ook die informatie met behulp van een kleine banner in je handtekening zetten. Tenslotte kun je natuurlijk met kleur werken en als je in een lollige bui bent, kan je ook een (standaard) gifje toevoegen aan je mail.

Dat kan zowel in Outlook als bij Gmail. Voor die laatste kun je een Giphy-extensie toevoegen aan Chrome: dan verschijnt het gif-logo standaard in je opmaakbalk als je een mailtje aanmaakt. Wil je een gifje in je Outlook-handtekening? Dan moet je die eerst downloaden en daarna toevoegen als afbeelding.

Hoe zakelijk wil je zijn?

De vraag is hoe je zakelijk wilt overkomen, dus bedenk wel dat niet iedereen op e-mails met plaatjes en gifjes zit te wachten. In sommige gevallen heeft een bedrijf ook richtlijnen of verwachtingen omtrent consistentie binnen de organisatie dus dan kun je sowieso niet helemaal losgaan. Je e-mailhandtekening maak je met je merk, bedrijf of werkgever in gedachten.

Probeer het bij één of twee kleuren en één lettertype te houden. Kort is altijd beter dan lang. Zo blijft de uitstraling professioneel en komen de ontvangers snel meer te weten over je functie en het bedrijf waarvoor je werkt.

Apps om zelf handtekeningen te (laten) maken

Outlook en Gmail hebben van zichzelf al best veel mogelijkheden. Op de site van Gmail vind je uitleg hoe je een handtekening in het mailprogramma van Google aanmaakt en ook Outlook biedt uitgebreid instructies waarbij je kunt kiezen uit verschillende templates.

Daarnaast zijn er tal van apps om een leuke handtekening mee te maken. WiseStamp is bijvoorbeeld een gratis e-mailhandtekeningenmaker die je gemakkelijk toevoegt aan je e-mailprogramma en die vervolgens automatisch kant en klare, aangepaste e-mailhandtekeningen inlaadt. Je kan snel een foto, je laatste blog of sociale-mediabericht toevoegen aan je handtekening.

Newoldstamp laat je kiezen uit diverse professionele sjablonen met verschillende kleuren en formaten. Met een paar klikken voeg je een foto en sociale media icoontjes toe. Probeer htmlsig.com als je geen overbodige opsmuk nodig hebt maar een voorkeur hebt voor een nette, eenvoudige e-mailhandtekening met net genoeg informatie.

Ga je voor een moderne, strakke look voor organisaties dan is signature.email een goede optie. Deze app heeft veel opties en mooie, frisse kleuren. Je kun zeer uitgebreid lettertypes en spatiëring aanpassen, en willekeurig een aantal velden toevoegen en herschikken. Speelser maar minstens zo mooi is het vrolijke signaturehound. Zeker de moeite om te proberen.

