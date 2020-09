Een prima koptelefoon met noisecancelling, maar geen nieuwe must-have

De XM4 heeft dezelfde 40mm-drivers, dus het geluid van de twee ontloopt elkaar niet veel. De XM4 heeft net wat meer definitie in het laag en het grootste verschil is hoorbaar in het hoog. Het verschil is echter klein en zeker geen reden om naar de winkel te rennen.

Toch zijn het vooral andere zaken die opvallen. Zo heeft de XM4 ondersteuning voor multipoint, wat wil zeggen dat hij met twee apparaten tegelijk verbonden kan zijn, waarmee een belangrijk minpunt van de XM3 verholpen is. De koptelefoon heeft ook minpunten. We vinden het wel een gemis dat Sony het geluid van de microfoon niet heeft weten te verbeteren. Ook is de XM4 is geen hoofdtelefoon waarmee je lange gesprekken wilt voeren.

Verkoopprijs

Met een verkoopprijs van meer dan 350 euro is de koptelefoon behoorlijk aan de prijs. De vraag is dan ook: voor wie is de WH-1000XM4 interessant? Laten we voorop stellen: heb je een XM3, dan loont het wat ons betreft niet om over te stappen, tenzij je erg zit te springen om multipoint. Op alle overige vlakken zijn de verschillen wat ons betreft te klein. Heb je geen XM3 of hoofdtelefoon van vergelijkbare kwaliteit, dan is de XM4 een aanrader, hoewel dan de prijs om de hoek komt kijken. Ook dan geldt: kun je leven zonder multipoint, dan is de XM3 een interessant alternatief dat weinig voor de XM4 onderdoet en zo’n 130 euro goedkoper is.