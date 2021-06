Een 'refurbished’ apparaat kopen: moet je daar wel aan beginnen?

De term refurbished kan verwarrend zijn. Het gaat niet om een nieuw product, maar je kunt het ook niet vergelijken met tweedehandsjes die je op Marktplaats ziet. Tegelijkertijd bieden steeds meer bedrijven ze aan, waaronder ook techreuzen zoals Apple.

Waar komen refurbished apparaten vandaan?

,,De grootste bron van refurbished producten zijn de restvoorraden van grote telecomproviders en winkels”, vertelt Omar Ouchene, oprichter van de site Refurbished.nl waar zulke apparatuur wordt verhandeld. Dan gaat het om voorraden die niet meer via officiële kanalen worden verkocht, maar die nog wel de moeite waard zijn om te verkopen.

,,De retourenstroom vanuit de consument is ook een onderdeel, maar dat is een minderheid.” In feite krijg je dan een tweedehands apparaat dat door een eerdere klant is teruggestuurd. ,,Een andere bron is de zakelijke markt, die bijvoorbeeld van een partij laptops en smartphones af wil na een upgrade.”

Een refurbished product is niet hetzelfde als een product dat binnen twee weken terug is gestuurd en opnieuw te koop staat met hooguit een krasje erop en een ontbrekende handleiding. Refurbished goederen zijn soms helemaal niet gebruikt, maar kunnen ook bijvoorbeeld anderhalf jaar lang gebruikt zijn. De uiterlijke toestand van het apparaat kan dus verschillen, maar de verkoper zal je daarover meestal informeren.

Waarop wordt zo’n artikel gecontroleerd?

Bij refurbishment is er doorgaans geen sprake van blinde doorverkoop. Producten worden vaak gecontroleerd of gerepareerd voordat ze weer te koop worden aangeboden. Het bedrijf van Ouchene kijkt bijvoorbeeld of een scharnier van een laptop nog werkt en of het modem van een smartphone nog data verstuurt. ,,Alles wat zo’n apparaat hoort te kunnen, alles wat je kan bedenken, wordt gecontroleerd.”

Een onderdeel van een smartphone of laptop dat normaal gesproken het meest slijt, is de accu. Het is niet ongebruikelijk dat zo’n apparaat na twee jaar gebruik bijvoorbeeld nog rond de 85 procent van zijn gehele capaciteit over heeft. Accu's in slechte staat worden dan ook vaak vervangen voordat een apparaat weer doorverkocht wordt.

Dus kun je gerust kiezen voor een refurbished product?

Ouchene onderstreept in het gesprek met het AD dat de refurbished markt volwassen geworden is. ,,De kwaliteit en kwantiteit is veel beter en meer dan bijvoorbeeld vier jaar geleden. Als je dit verhaal toen schreef, was het heel anders geworden.”

Van iedere verkoper kun je natuurlijk verwachten dat hij zijn producten van harte aanbeveelt. Wat echter een belangrijke graadmeter is om mee te nemen, is de garantie. Bij nieuwe artikelen is twee jaar garantie wettelijk verplicht. Diezelfde eis stelt de wet niet aan refurbished goederen, omdat het veel moeilijker is om in te schatten hoe lang zo’n laptop of smartphone nog meegaat. Als een aanbieder van refurbished producten dus twee of meer jaar garantie biedt, is dat vrijwillig.

