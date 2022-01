Een regenboog in je gameroom: zo maak je een game-pc flitsend

Vooropgesteld: het gaat bij pc-games om een goede, lekker snelle computer, een monitor, een muis en een toetsenbord. En als je een beetje rekening wilt houden met je huisgenoten is een goede headset ook geen overbodige luxe. Maar het oog wil ook wat en de tijd van saaie, grijze plastic bakken onder of op je bureau is wel een beetje voorbij. We helpen je in dit artikel om daar iets aan te doen.

Laat er licht zijn: ledstrips en kleuren

De goedkoopste manier om je game-pc en omgeving een beetje te verrijken zijn RGB ledstrips. Die heb je al vanaf 15 euro, met prijzen oplopend tot boven de 100 euro. Je kunt deze ledstrips onder of rond je monitor plakken, subtiel aan de zijkant van je pc, of- als je een pc hebt met een glazen zijkant – aan de binnenkant van je pc.



Dat oogt erg funky, helemaal als de kleuren overeenkomen met bijvoorbeeld de blauwe of paarse lichtjes van je gamemuis en/of toetsenbord. Je kunt goedkope strips kopen van onbekende merken maar ze zijn er ook van bijvoorbeeld Philips Hue. In dat laatste geval betaal je wel substantieel meer, maar zijn ze te koppelen aan je smarthome.

Toon trots de binnenkant van je pc

Als je een game-pc bouwt of laat bouwen, kun je een pc-kast kopen waarvan de zijkant van glas is zodat je alle componenten goed kunt zien. Dit biedt allerhande mogelijkheden. Zo kun je bij speciale aanbieders al je ventilatoren en kabels in dezelfde kleur (rood of blauw bijvoorbeeld) aanschaffen. De SSD-schijf, de grafische kaart en allerhande losse onderdelen hebben allemaal stroom nodig en de standaard stroomkabels kun je vervangen door versies in tal van kleuren.



Sommige cases zijn zo opgebouwd dat ze al direct met ingebouwde RGB-ventilatoren komen waarmee je dus de regenboog lichtjes van binnenuit zelf kunt regelen. Bekende merken van pc-kasten zijn Sharkoon, Corsair, Cooler Master en MSI. Daarnaast kun je ook losse RGB-ventilatoren kopen, om kleurtjes in je bestaande pc te installeren.

Met RGB ziet de binnenkant van je pc eruit als een regenboog.

Watergekoelde pc’s

Wie nog een stap verder wil gaan kan zijn pc ook koelen met waterkoelers. In plaats van luchtkoeling kun je in je pc all-in-one waterkoelers plaatsen en die komen tegenwoordig ook met funky RGB-lichtjes en in sommige gevallen zelfs met een lcd-scherm. Waterkoelers gebruiken vloeistof voor het vervoeren van de warmte. De warmte wordt vervoerd naar de radiator, waar het vervolgens door kleine kanaaltjes loopt die de warmte afgeven aan metalen vinnen. Ventilatoren blazen/ zuigen vervolgens lucht door deze vinnen waarna de warmte afgevoerd wordt en de temperatuur van het water daalt.



Wil je het nóg spectaculairder laten ogen, dan kun je ook met complete buisjes en een pompsysteem gaan werken. Dan begint de binnenkant van je pc op een soort miniwaterleidingsysteem te lijken waarbij de pomp, de buisjes en de vloeistof desgewenst ook allemaal verlicht worden.

Watergekoelde pc’s zijn vooral interessant voor gamers die hun bestaande systeem willen overklokken waarbij ze, net als bij scooters en brommers, de hardware van hun pc als het ware opvoeren. Hier komt veel extra warmte bij vrij en de waterkoeling zou dat moeten compenseren. Verschillende partijen bieden kant-en-klare watergekoelde game-pc’s aan, zoals bijvoorbeeld de Liquid Series van PCSpecialist.

