Een smartphone voor hooguit 750 euro? Dit zijn de beste deals

Iedere twee maanden nemen we met Tweakers de beste smartphones van het moment onder de loep. Eerder keken we al naar telefoons van maximaal 200, 350 of 500 euro.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G

Volledig scherm Galaxy S20 Fan Edition. © Samsung

De Galaxy S20 Fan Edition blijft ook in deze editie van de BBG een prima optie. De 5G-variant heeft de snelle Snapdragon 865-processor aan boord, die volgens berichten van gebruikers ook langer doet met de accu dan het 4G-model. De telefoon heeft een goede camera, een fijn scherm en een lange accuduur.

Ook een ververssnelheid van het scherm van 120 beeldjes per seconde, waterbestendigheid en draadloos laden zijn present. De afwerking is minder luxe met een plastic achterkant.

Apple iPhone 12 mini

Volledig scherm iPhone 12 mini. © Apple

De iPhone 12 mini heeft naar ons idee de beste prijs-kwaliteitverhouding van alle iPhones momenteel. Je moet dan alleen wel blij zijn met een klein scherm. Het voordeel is natuurlijk dat hij enorm compact is in vergelijking met andere smartphones. Je betaalt zo’n 100 euro minder voor deze variant dan voor de grotere iPhone 12.

Dat is mooi meegenomen natuurlijk, want verder is de telefoon op de accucapaciteit na gelijk. Hij heeft een mooi oledscherm, en de camera is ook goed en prettig in gebruik, al mis je de telecamera van de Pro. Daarnaast is er geen verhoogde verversingsfrequentie voor het scherm, in tegenstelling tot veel Android-toestellen in deze klasse.

Het hele pakket met de supersnelle processor, de bouwkwaliteit en software met lange ondersteuning maken dit toestel echter zonder meer een aanrader waarmee je lange tijd vooruit kunt.

Samsung Galaxy S21 5G

Volledig scherm Galaxy S21. © Samsung

De Galaxy S21 valt in een lagere categorie dan de S21+ en is dan ook meer dan 100 euro goedkoper. De Galaxy S21 heeft een kunststof achterkant en minder werkgeheugen dan zijn voorganger, en ook de schermresolutie is omlaaggegaan. Samsung maakt bij deze telefoon echter prima keuzes om de prijs acceptabel te houden.

Als je het daar niet mee eens bent, kun je eens naar een S20(+) kijken, maar inmiddels zouden we die niet zo snel meer aanraden. De S21 biedt een erg vloeiende Android-ervaring, een fijne, grotere vingerafdrukscanner, een erg mooi scherm, prima stereoluidsprekers en een goed camerasysteem. Het is bovendien een relatief compact toestel ten opzichte van veel concurrenten. Hij is alleen wel goedkoper geweest dan op dit moment, dus heel even wachten kan misschien geen kwaad.

