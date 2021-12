Een speciale blauwlichtbril voor achter de pc: handig of klinkklare onzin?

‘Breng je veel tijd door op je tablet, telefoon of laptop, en heb je last van vermoeide ogen? Het kan zijn dat je vermoeide ogen hebt door beeldschermgebruik. Dan kan een bril met blauw licht filter jou helpen! (...) Veel klanten hebben aangegeven minder last te hebben van vermoeide ogen*.’ Deze tekst is te lezen op de website van een grote opticien, onder het tabje blauwlichtfilter-brillen.

Het asterisk-teken staat er niet voor niets. Als uitleg erbij zegt het bedrijf op dezelfde website namelijk dat het niet wetenschappelijk is aangetoond dat blauw licht van beeldschermen schadelijk is. ‘Ondanks dat het niet wetenschappelijk onderbouwd is, ervaren klanten die een blauwlichtfilter-bril gebruiken wel positieve effecten.’

En daar zit nu precies de crux. Hebben we hier te maken met een placebo-effect, wishful thinking, of kan het wel degelijk hulp bieden voor bepaalde gebruikers?

© Getty Images

Een blauwlichtbril voor minder dan twee tientjes?

Steeds meer grote websites en bekende opticienketens bieden blauwlichtbrillen of -glazen aan met soms verregaande claims. Zo vind je op Bol.com diverse computerbrillen zonder correctie, waarbij de omschrijving ‘medisch hulpmiddel’ staat. En dat voor nog geen 14 euro. Ook Razer, een internationale speler op het gebied van randapparatuur voor gamers, biedt brillen aan met ‘Blue Light Protection’, al benadrukt dit bedrijf dat het niet om een medisch middel gaat. Wel claimen ze dat het vermoeidheid en irritatie aan de ogen tegen kán gaan.

Quote Ik sta niet te juichen bij de hype rond deze producten. Het is eigenlijk allemaal onzin Johan Bergen, optometrist bij Inter-Vision Optometristen zijn veel minder enthousiast. Dat geldt ook voor Johan Bergen, die als optometrist werkt bij Inter-Vision. ,,Ik sta niet te juichen bij de hype rond deze producten. Het is eigenlijk allemaal onzin. Sowieso is het helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd dat het daadwerkelijk schade oplevert aan ogen. Ja, vroeger hadden oude televisies en beeldschermen een trage beeldopbouw waardoor er flikkeringen ontstonden. Maar tegenwoordig is het aantal hertz in schermen zo hoog dat dit helemaal niet meer aan de orde is.”

Zonlicht veel schadelijker

Het kan wel dat sommige mensen blauw licht als vervelend ervaren. Er zijn dan ook onderzoeken die aantonen dat blauw licht schade kán aanrichten aan het netvlies, maar dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van de blootstelling.

Zonlicht vormt op zichzelf al een veel groter risico dan een computerscherm. Het blauwe licht in zonlicht is vele malen hoger dan de dosis die uitgestraald wordt door een scherm. Daarom is het dragen van een zonnebril bij veel zonlicht ook geen overbodige luxe. De betere lenzen in brillen houden sowieso al veel straling tegen. Iemand die een goede bril draagt, hoeft dus niet per se een aparte blauwlichtbril aan te schaffen.

