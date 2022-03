Een TV met mooi, kleurrijk beeld? Let goed op deze ene instelling

De afkorting HDR staat voor ‘High Dynamic Range’. Het betreft een tv-standaard waarmee schermen je een beter contrast, nauwkeurigere kleuren en levendigere beelden geven dan toestellen die geen HDR ondersteunen. Het begint echter bij de content zelf. HDR-beelden worden in een bepaald HDR-formaat bewerkt en geproduceerd, waardoor deze meer informatie kunnen bevatten.

Bijna alle modernere 4K-tv’s ondersteunen een HDR-formaat en je hoeft er gelukkig niet extra voor te betalen. De beste tv’s tonen hierdoor diepere, donkere zwarttinten en helderder wit als ze HDR-content weergeven, waardoor je dus een betere beeldkwaliteit krijgt. HDR verbetert niet alleen de helderheid van de tv of scherm, het kan ook de kleuren verbeteren die je ziet, waardoor ze levendiger en gedetailleerder lijken.

Verschillende beeldformaten

Er zijn verschillende gangbare HDR-formaten die allemaal in meer of mindere mate hetzelfde doen. Dit zijn HDR10, HDR10+, Dolby Vision en Dolby Vision IQ. In de basis doen ze hetzelfde: het contrast en de kleurdiepte verbeteren. De werking erachter is verschillend. Het gaat dan vooral om hoe de zogenaamde metadata gebruikt wordt. Metadata is de informatie die nodig is om van een standaard videobestand een HDR-videobestand te maken.

Een van de belangrijkste verschillen tussen de HDR-formaten is of ze statische of dynamische metadata gebruiken. HDR10 gebruikt statische metadata, HDR10+ en Dolby Vision gebruiken dynamische metadata. Dynamische metadata kan de HDR content per scène aanpassen, op basis van de helderheid van je tv en wat er op dat moment wordt weergegeven. Statische metadata kan dat niet, er is dan meer kans dat bij zeer donkere of heel helderde scenes bepaalde details verloren gaan.

HDR10 en HDR10+

HDR 10 is de huidige HDR-norm en verschillende streamingdiensten zoals Netflix, Disney + en Amazon Video, maar ook filmstudio’s en spelcomputers zijn compatibel met HDR10. De meest recente Xboxen detecteren bijvoorbeeld automatisch HDR, waarna de game hieraan wordt aangepast.

HDR10+ maakt gebruik van dynamische metadata in plaats van statische en kan dus voortdurend beelden analyseren en levendiger, met meer contrast weergeven. Er zijn nog relatief weinig tv-merken en studio’s die HDR10+ gebruiken maar dat is waarschijnlijk een kwestie van tijd.

Dolby Vision

Tv-fabrikanten moeten een vergoeding betalen om Dolby Vision te gebruiken, wat vrij veel fabrikanten doen. Het is makkelijk om uit te zenden en het heeft een zeer hoge helderheid.

Dolby Vision IQ werkt op dezelfde manier als Dolby Vision, met één belangrijk verschil: het gebruikt de lichtsensor in de tv om het HDR-beeld aan te passen op basis van hoe helder de kamer is waarin het scherm staat.

Nog meer HDR-formaten

Alsof bovenstaande niet genoeg is, zijn er nog meer HDR-formaten op komst. Zo is daar HLG, oftewel hybrid log gamma. Dit formaat werd ontwikkeld door de BBC en de Japanse omroep NHK. In Japan wordt HLG al gebruikt, maar de BBC heeft de technologie nog niet in de praktijk toegepast.

Technicolor HDR, dat in samenwerking met Philips is ontwikkeld, is uniek omdat het veel minder gedetailleerde inhoud kan opschalen naar HDR. Dit betekent dat HDR-video kan worden weergegeven op TV’s die niet HDR-compatibel zijn.

