‘Eind 2020 hebben meer dan miljard mensen toegang tot 5G’

Dat betekent echter niet dat zoveel gebruikers al kunnen profiteren van het snellere 5G-netwerk. Er zijn namelijk nog veel mensen die niet in het bezit zijn van een smartphone die geschikt is voor 5G. Ericsson schat dat tegen eind december 220 miljoen 5G-abonnementen zijn afgesloten, waarvan acht op de tien in China.

5G wereldwijd

In het Ericsson Mobility Report schrijft het technologiebedrijf dat 5G-abonnementen naar verwachting over zes jaar verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van alle mobiele dataverkeer. Volgens Ericsson zijn er eind 2026 zo'n 3,5 miljard 5G-abonnementen afgesloten.



Momenteel lopen China en de Verenigde Staten voorop met het integreren van 5G. In Europa gaat de overgang wat langzamer, omdat meerdere landen frequentieveilingen hebben uitgesteld vanwege de pandemie. In Nederland kunnen klanten van KPN en T-Mobile sinds eind juli gebruikmaken van hun vernieuwde mobiele netwerk met 5G-technologie, mits ze over een geschikt toestel beschikken.



Dat is mogelijk door de eerste veiling van 5G-frequenties. De drie grote telecomproviders KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile sleepten frequenties in de wacht. Zij waren ook de enige partijen die tot de veiling waren toegelaten.

Brits verbod 5G van Huawei

De frequentieveiling is een politiek gevoelig onderwerp, omdat de vrees bestaat dat de netwerkapparatuur voor 5G door andere landen kan worden gebruikt om te spioneren. Daarbij wordt vooral gedacht aan apparatuur van Huawei uit China. Het kabinet stelde daarom extra eisen aan telecomproviders.



Ook in het buitenland worden maatregelen genomen tegen Huawei. De Britse overheid stelt vandaag een verbod in op het installeren van 5G-netwerkapparatuur van het Chinese technologiebedrijf vanaf september volgend jaar. In juli besloot het Verenigd Koninkrijk al om vanaf eind 2020 te stoppen met het aanschaffen van nieuwe Huawei-apparatuur en alle bestaande apparaten tegen het eind van 2027 te verwijderen. Dat was een reactie op sancties die de Amerikaanse overheid het Chinese techbedrijf oplegde.



,,We stellen een duidelijk pad op om leveranciers met een hoog risico compleet te verwijderen uit onze 5G-netwerken”, zegt staatssecretaris van Digitale Zaken Oliver Dowden in een persverklaring. ,,Hiervoor gebruiken we nieuwe en niet eerder gebruikte middelen om telecomapparatuur die een gevaar vormt voor onze nationale veiligheid te identificeren en te verbieden.”

