‘Elk bedrijf dat Microsoft-services gebruikt loopt gevaar door gat in beveiliging’

Interview Explosieve toename WhatsApp­frau­de: van 100 aangiften per week naar 100 per dag

16:09 Criminelen zijn tijdens de coronaperiode massaal overgestapt op WhatsAppfraude. Het aantal aangiften steeg van honderd per week naar honderd per dag, blijkt uit de misdaadcijfers over het eerste halfjaar van de politie. Ook de overlast rondom huis nam enorm toe. De politie had de handen vol aan burenruzies, ellende met jongeren in de wijk en geluidsoverlast.