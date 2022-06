Elon Musk is meer dan Tesla en Twitter: zeven opmerkelijke kanten van de techmiljardair

1. Niet de oprichter van Tesla

Wat veel mensen niet weten, is dat Elon Musk níét de oprichter van Tesla is. Tesla Motors (nu Tesla, Inc.) werd in juli 2003 opgericht door Martin Eberhard en Marc Tarpenning. Beide mannen speelden een actieve rol in de vroege ontwikkeling van het bedrijf voordat Musk zich met de zaak ging bemoeien. Musk leidde de Serie A-investeringsronde in februari 2004 en investeerde 6,5 miljoen dollar. Hij werd hierdoor direct meerderheidsaandeelhouder en trad als voorzitter toe tot de raad van bestuur van Tesla. Na een reeks conflicten in 2007 en de financiële problemen in 2008 werd Eberhard uit het bedrijf gezet. Musk ontvangt overigens geen (maand)salaris voor zijn rol bij Tesla.