Facebook haalt tijdens verkiezingen VS geen berichten van politici weg

Area 51-vlog­ger maakt vierdelige serie over incident in Amerika

24 september Govert Sweep, die onlangs samen met collega-vlogger Ties Granzier werd gearresteerd na het betreden van verboden gebied rond het zwaar beveiligde Area 51 in Nevada, komt met een vierdelige YouTube-serie over het incident. Daarin vertelt hij over hun bedoelingen bij de actie, waarom ze werden gearresteerd en hoe de nachten in de gevangenis bevielen.