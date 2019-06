Facebook kan gebruikers met nieuwe app in de gaten houden

Facebook heeft een app voorgesteld, waarmee het het appgebruik in de gaten kan houden. Gebruikers worden beloond voor het registreren van hoe lang ze welke apps gebruiken. Facebook raakte eerder nog in opspraak vanwege het gebruik van zo’n app.

De app heet Study, meldt Facebook. Gebruikers die zich aanmelden, kunnen hem installeren, waarna ze beloningen kunnen krijgen als ze de app gegevens naar Facebook laten opsturen. Het programma houdt bij hoelang gebruikers welke apps gebruiken, welke activiteiten ze daarin doen en bepaalde basisinformatie over de telefoon. Facebook belooft dat het geen berichten, foto’s, video’s en andere persoonlijke info zal verzamelen met de app.

Study komt vooralsnog alleen uit in India en de Verenigde Staten en alleen voor Android-telefoons, maar Facebook zegt dat de app later ook in andere landen zal uitkomen.

Facebook Research

Study is een opvolger van Facebook Research, een app die in opspraak raakte omdat het gebruik maakte van een speciaal certificaat van Apple om de app via een omweg op iPhones te zetten. Dat mag niet. Apple trok daarom zelfs het Enterprise-certificaat van Facebook tijdelijk in.

Met de Facebook Research App verzamelde het sociale netwerk tegen betaling veel data van smartphones van vooral tieners. Maar de app was ook binnen het bedrijf van Mark Zuckerberg van groot belang. Duizenden Facebookmedewerkers gebruiken dit voor de onderlinge communicatie. Interne informatie en zelfs het regelen van vervoer en transport wordt geregeld met de mobiele applicaties. Toen Apple de licentie introk, was het werk binnen het bedrijf meteen ontregeld.