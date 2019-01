Facebook noemde uitzuigen van kinderen en hun ouders ‘vriendelijke fraude’

'China blokkeert zoekmachi­ne Bing'

24 januari Chinezen kunnen voorlopig geen gebruik meer maken van Bing, de zoekmachine van Microsoft. De site is sinds woensdag niet meer bereikbaar. De oorzaak is niet bekend, maar volgens de Financial Times is Bing geblokkeerd in opdracht van de Chinese regering. Die ruziet de afgelopen weken met westerse landen, onder meer over Huawei.