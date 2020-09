Facebook start klimaatinformatiecentrum tegen nepnieuws

Het informatiecentrum moet gebruikers van wetenschappelijke informatie gaan voorzien over het klimaat. De dienst komt er hetzelfde uit te zien als de informatiecentra die Facebook eerder lanceerde over het coronavirus en over de Amerikaanse verkiezingen. Voorlopig is het alleen toegankelijk in de VS, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat Nederland in de toekomst ook zal volgen is aannemelijk, maar op dit moment nog niet bevestigd.