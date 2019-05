Facebook verbant extremistische ‘haatzaaiers’

Alex Jones is de leidende figuur achter Infowars, een kanaal dat extreemrechtse samenzweringstheorieën en nepnieuws verspreidt. In het verleden publiceerde hij onder meer dat de Amerikaanse regering betrokken was bij de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Ook beweerde hij dat de schietpartij in de Sandy Hook High School in scène is gezet door acteurs. Facebook blokkeerde eerder al zijn Facebook-account, nu is zijn Instagram-account aan de beurt.