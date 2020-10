Facebook verbiedt advertenties van extreemrechtse milities zoals de Proud Boys

Facebook verbiedt advertenties van extreemrechtse milities in de VS, zoals de Proud Boys. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Ook advertenties van de extreemrechtse complotdenkersgroep Qanon worden geweerd.

De advertentieverboden zijn de recentste stap in een campagne tegen misinformatie rond de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Gisteren maakte Facebook al een onmiddellijk verbod bekend op advertenties waarin de legitimiteit van de verkiezingen wordt betwist.

Complotdenkers

Facebook verwijderde in augustus al honderden groepsaccounts die gelieerd zijn aan Qanon, een los verband van ultrarechtse complotdenkers die geloven dat de wereld wordt gerund door een kring van satanisten die het op president Donald Trump hebben voorzien en ondertussen een pedofielennetwerk onderhouden. Qanon-gerelateerde content zal ook lager in de nieuwsfeed van gebruikers te zien zijn, kondigde Facebook aan.



Omdat aanhangers van de theorie vaak communiceren onder het mom van kindveiligheid om meer mensen aan te trekken, gaat Facebook gebruikers die dergelijke zoektermen invoeren, voortaan doorgeleiden naar geloofwaardige bronnen over kindveiligheid.

Neofascistische club

De maatregelen tegen extreemrechtse gewapende milities komen een dag nadat president Trump in het eerste verkiezingsdebat tegen de Democratische presidentskandidaat Joe Biden afstand weigerde te doen van dat soort groepen, waaronder de Proud Boys. Facebook zag daarop een "toename" in content die gerelateerd is aan de neofascistische club, die door de burgerrechtenorganisatie Southern Poverty Law Center (SPLC) als haatgroepering is geclassificeerd.

Extreemrechtse milities zijn herhaaldelijk verantwoordelijk geweest voor geweld tegen Black Lives Matter-demonstranten, die sinds de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd in mei door het hele land de straat opgaan om te demonstreren tegen racisme en buitensporig politiegeweld. Ook probeerden militieleden afgelopen maanden meermaals politici te intimideren door in en rond overheidsgebouwen zwaarbewapend te demonstreren tegen coronamaatregelen, zoals in mei gebeurde bij het parlementsgebouw van de staat Michigan.

Volledig scherm Leden van de Proud Boys. © AP