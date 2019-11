Flinke brandwonden door Fitbit; is het dragen van een sporthorloge gevaarlijk?

Erik van Ballegooie, mede-oprichter van Hardware Info en fervent gebruiker van fitness- en slimme horloges heeft niet eerder van vergelijkbare incidenten gehoord. ,,Het kan natuurlijk gebeuren dat het binnenin zo‘n apparaatje misgaat. Bij accu’s van smartphones gaat het ook weleens mis, al is dat wel heel zeldzaam. Ook zou het horloge in theorie warm kunnen worden, dat kan dan pijnlijk zijn.” Dat laatste heeft mogelijk bij de 25-jarige Ellen plaatsgevonden, al twijfelt van Ballegooie wel aan de oorzaak. ,,De ‘groene laser’ waar Ellen het over heeft is gewoon een led-lampje. Die kunnen niet zo warm worden dat ze zulke brandwonden veroorzaken. Daar is iets anders flink misgegaan, al weet ik niet wat.” Echt gevaarlijk zijn de horloges volgens van Ballegooie dus absoluut niet, al kan het in een zeer zeldzaam geval wel misgaan, net als bij andere apparaten.