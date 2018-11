Fortnite is ‘Game of the Year’ bij grote game-awards

Allernieuw­ste versie Pokémon vandaag in de winkels

16 november Trainers opgelet: de allernieuwste Pokémon game ligt vanaf vandaag in de winkel. In Pokémon Let's Go worden de traditionele Pokémon-spellen en het bizar populaire Pokémon Go samengesmolten. Ontwikkelaar Nintendo zet hoog in op die combinatie.