Fortnite is niet meer te spelen na mysterieuze gebeurtenis

Review De nieuwe OnePlus 7T: middenklas­ser met troeven én mankemen­ten

11 oktober Het was, op de eerste iPhone na, misschien wel het indrukwekkendste debuut van een smartphonemaker op de telefoonmarkt. De OnePlus One was niet alleen een indrukwekkende telefoon, ook de marketing eromheen was van ongekend niveau. We zijn inmiddels bij de OnePlus 7T en 7T Pro. Zijn we nog steeds onder de indruk? Tweakers nam een kijkje.