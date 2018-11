Frans game-team wil stralen op Tweakers Gaming Live

De Fransen doen mee in de competitie op 9, 10 en 11 november in de Brabanthallen in Den Bosch met Counterstrike, misschien wel het bekendste schietspel in de esports. In 2015 heeft het spel de ‘E-sports Game of the Year’-award gewonnen bij the Game Awards. Het doel is simpel: leg elke tegenstander om of plaats een bom in de virtuele arena. Met prijzenpotten die oplopen tot in de duizenden euro's is het echt een must geworden voor e-sportsorganisaties om hier een team voor samen te stellen. Zo ook Epsilon. Malek Bennouioua en zijn team zijn na de overwinning op het grote toernooi ‘Gameforce’ getekend niet meer te stoppen. ,,We kwamen als overwinnaar uit zeker vier toernooien en verdienden daar ook lekker mee. Daarnaast hebben we bij de afgelopen tien toernooien alle podia behaald. We zijn echt steengoed bezig.’’ Dat is fijn, maar ook nodig. Malek verdient zijn brood met de games en doet dat al zeker acht jaar. Niet alleen met het salaris van zijn team en de prijzenpotten, maar ook door één van de grootste YouTubers en Twitch -streamers in Frankrijk te zijn. ,,Dat heeft mijn leven wel positief veranderd. Ik ben altijd al semi-professioneel geweest, maar sinds kort kan ik er goed van rondkomen.’’

Passie

Dat was een eye-opener voor de Fransman uit Marseille: ,,Ik doe alles waar ik van houd. Het voelt daarom niet als werk. Daarnaast ben ik goede vrienden met mijn teamgenoten. We kennen elkaar al drie jaar, zijn samen op vakantie geweest en we hebben allemaal één passie: gamen. Soms schreeuwen we wel tegen elkaar, maar dat is niet persoonlijk bedoeld. Het is om er een betere gamer van te worden. Dit is echt een ideaal leven. Niet slecht voor een gamer, toch?’’



Over de ontwikkelingen rondom e-sports in Nederland kan hij kort zijn: ,,Het is te gek dat Europa zo mee gaat in deze hype. In Frankrijk is dit wereldje al supergroot, maar met de komst van Tweakers Gaming Live heeft de Nederlandse scene een te gek evenement erbij.’’ Op de vraag of er een Nederlands team is waar de Fransen een beetje bang voor zijn is het antwoord duidelijk: Defusekids. Jammer genoeg zijn dat gamers uit België.



Of de heren de prijzenpot van bijna vierduizend euro grijpen is volgens het team zelf zeer aannemelijk. Of dat bewaarheid wordt, blijkt in het weekend van 9, 10 en 11 november. Dan vindt Tweakers Gaming Live plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Zelf Malek en zijn jongens zien spelen? Dat kan op zaterdag en (bij winst) op zondag om 13.00 uur.